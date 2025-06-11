快訊

最靠近震央！6.4強震弄歪電桿 豐濱鄉長開車中整車狂晃：以為爆胎

震源深度30公里！花東規模6.4地震獨立事件 氣象署20時親說明

屏東三地門海神宮水域傳溺斃 3男送醫不治

熱帶性低氣壓今晚增強 這日降雨範圍最廣、雨量最驚人

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
目前菲律賓東方海面熱帶擾動預計今晚間增強為熱帶性低氣壓（TD），預估明天至周六將帶來水氣，其中周五受到TD影響雨量最明顯、降雨範圍最大。聯合報系資料照
目前菲律賓東方海面熱帶擾動預計今晚間增強為熱帶性低氣壓（TD），預估明天至周六將帶來水氣，其中周五受到TD影響雨量最明顯、降雨範圍最大。聯合報系資料照

輕颱「蝴蝶」今上午生成，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，目前菲律賓東方海面熱帶擾動預計今晚間增強為熱帶性低氣壓（TD），預估明天至周六將帶來水氣，其中周五受到TD影響雨量最明顯、降雨範圍最大，溫度部分，未來一周高溫均上看30度以上。

黃恩鴻說，蝴蝶颱風持續朝西北西往海南島移動，距離遙遠不會直接影響台灣；而在菲律賓東方海面的擾動，最快今晚就會增強為熱帶性低氣壓（TD），往西北逐漸接近台灣，明天至周六為台灣帶來水氣，其中又以周五影響最明顯。

未來1周天氣部分，黃恩鴻指出，明（12日）花東、恆春半島雨勢明顯增加，有局部大雨或短延時強降雨，東半部、南部有局部短暫陣雨或雷雨，中部以北雲量多，午後有局部短暫雷陣雨，山區需留意局部大雨。

周五（13日）受到熱帶低氣壓影響最為明顯，中南部、東半部有局部短暫陣雨，南部留意大雨或豪雨，北部也有局部短暫陣雨，全台都需留意劇烈天氣。

周六（14日）熱帶性低氣壓逐漸遠離，環境風場偏西南風，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，甚至有大雨發生機率，其他地區為多雲、午後有局部短暫雷陣雨的天氣型態，山區需留意大雨。

周日至下周三（15至18日）環境風場為西南風，降雨減少，僅中南部有局部降雨，北部、東半部轉為多雲的天氣。

溫度部分，黃恩鴻表示，未來1周感受溫暖悶熱，低溫26至28度，高溫30至33度，沒有下雨的時候高溫上看35度；另外，明天至周日南部、基隆北海岸、東半部、恆春半島、澎湖有長浪發生。

高溫 雷雨 雨量 蝴蝶 氣象署

延伸閱讀

今年第1號颱風蝴蝶 預計13日登陸海南島

94W快速靠近！今晚恐成熱帶性低氣壓花東首當其衝 降雨熱區曝

蝴蝶颱風最新動向曝 氣象署：更要注意菲東低壓、明起變天

今年首颱蝴蝶上午8時生成 路徑潛勢預報圖顯示將大迴轉

相關新聞

21縣市國家級警報響！晚上7時東部海域規模6.4強震 最大震度5弱

台灣東部海域今天晚7時發生規模6.4地震，地震深度30.9公里，震央位在花蓮縣政府南方69.9公里，台東長濱最大震度5弱...

東部海域規模6.4地震「再發生機率高」 釋放能量相等於2顆原子彈

台灣東部海域今天晚7時發生規模6.4地震，地震深度30.9公里，震央位在花蓮縣政府南方69.9公里，台東長濱最大震度5弱...

淅瀝嘩啦雨區擴大！9縣市大雨特報 恐一路溼答答到明天

中央氣象署下午17時20分針對9縣市發布大雨特報，恐一路下到明天。

熱帶性低氣壓今晚增強 這日降雨範圍最廣、雨量最驚人

輕颱「蝴蝶」今上午生成，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，目前菲律賓東方海面熱帶擾動預計今晚間增強為熱帶性低氣壓（TD），預估...

吃剩油豆腐倒回滷鍋！台南周氏蝦捲遭爆食安疑慮 衛生局稽查3項缺失限期改正

台南知名餐飲業「周氏蝦捲」遭爆員工將客人吃剩的油豆腐倒回滷鍋，引發食安疑慮，南市衛生局今早會同消保官前往相關稽查，稍早結...

東部海域規模6.4強震！花蓮玉里搖晃大又久 電桿歪斜

今天晚上7時東部海域發生芮氏規模6.4地震，花蓮最大震度4級，花蓮縣消防局表示，尚未接獲災情通報，目前派遣分隊前往災情查...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。