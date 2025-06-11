熱帶性低氣壓今晚增強 這日降雨範圍最廣、雨量最驚人
輕颱「蝴蝶」今上午生成，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，目前菲律賓東方海面熱帶擾動預計今晚間增強為熱帶性低氣壓（TD），預估明天至周六將帶來水氣，其中周五受到TD影響雨量最明顯、降雨範圍最大，溫度部分，未來一周高溫均上看30度以上。
黃恩鴻說，蝴蝶颱風持續朝西北西往海南島移動，距離遙遠不會直接影響台灣；而在菲律賓東方海面的擾動，最快今晚就會增強為熱帶性低氣壓（TD），往西北逐漸接近台灣，明天至周六為台灣帶來水氣，其中又以周五影響最明顯。
未來1周天氣部分，黃恩鴻指出，明（12日）花東、恆春半島雨勢明顯增加，有局部大雨或短延時強降雨，東半部、南部有局部短暫陣雨或雷雨，中部以北雲量多，午後有局部短暫雷陣雨，山區需留意局部大雨。
周五（13日）受到熱帶低氣壓影響最為明顯，中南部、東半部有局部短暫陣雨，南部留意大雨或豪雨，北部也有局部短暫陣雨，全台都需留意劇烈天氣。
周六（14日）熱帶性低氣壓逐漸遠離，環境風場偏西南風，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，甚至有大雨發生機率，其他地區為多雲、午後有局部短暫雷陣雨的天氣型態，山區需留意大雨。
周日至下周三（15至18日）環境風場為西南風，降雨減少，僅中南部有局部降雨，北部、東半部轉為多雲的天氣。
溫度部分，黃恩鴻表示，未來1周感受溫暖悶熱，低溫26至28度，高溫30至33度，沒有下雨的時候高溫上看35度；另外，明天至周日南部、基隆北海岸、東半部、恆春半島、澎湖有長浪發生。
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