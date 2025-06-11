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花東地區規模6.4地震 全台電網和電廠正常運轉

中央社／ 台北11日電

花東地區今天晚間發生規模6.4地震，最大震度台東縣5弱。核安會表示，各@@@核能電廠@@@目前無異常，將持續關注電廠狀況。台電則表示，各電廠及電網均正常運轉。

根據中央氣象署最新資訊，今天晚間7時0分發生芮氏規模6.4地震，地震深度30.9公里，震央位於花蓮縣政府南方69.9公里（位於台灣東部海域），最大震度台東縣5弱。

核安會今天晚間發布新聞稿表示，各核能電廠目前無異常，核二廠、核三廠圍阻體底層地震儀測得最大加速度值分別為核二廠為0.0016g及0.0023g、核三廠為0.0050g及0.0046g；核二廠、核三廠未達地震儀動作設定點。核安會將持續關注電廠狀況。

台電表示，台電各電廠及電網均正常運轉。

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