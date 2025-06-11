東部海域規模6.4地震撼全台 台鐵7路段慢速行駛、高鐵正常
東部海域今晚7時發生規模6.4地震，地震深度30.9公里，台東長濱最大震度5弱，花蓮、南投、嘉義、高雄也有4級。
台鐵指出，截至今晚7時20分，太麻里-花蓮港、南澳-蘇澳、豐原-彰化、沙鹿-社頭依4級地震規定辦理，也就是第1趟列車以時速30公里，第2趟列車起以時速60公里慢行至前方站，由工務、電務單位派員巡查路線，確定無礙，恢復原速度。
善化-沙崙、九曲堂-南州、大武-瑞源按3級規定辦理也就是第1趟列車以時速60公里慢行至前方站，並檢視路線，如無異狀，第2趟列車起恢復原速度。；目前均暫無災情。已請工電單位巡查路線。
高鐵表示，目前營運一切正常。
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