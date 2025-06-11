快訊

震源深度30公里！花東規模6.4地震獨立事件 氣象署20時親說明

最靠近震央！6.4強震弄歪電桿 豐濱鄉長開車中整車狂晃：以為爆胎

屏東三地門海神宮水域傳溺斃 3男送醫不治

聽新聞
0:00 / 0:00

震源深度30公里！花東規模6.4地震獨立事件 氣象署20時親說明

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
地震示意圖。圖／AI生成
地震示意圖。圖／AI生成

東部海域今晚7時發生規模6.4地震，地震深度30.9公里，台東長濱最大震度5弱，花蓮、南投、嘉義、高雄也有4級。

氣象署表示，本起地震預估達災防告警系統（PWS）發送門檻，告警範圍：宜蘭縣、桃園市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、台東縣、花蓮縣、澎湖縣、基隆市、新竹市、嘉義市、台北市、高雄市、新北市、台中市、台南市、連江縣。

中央氣象署地震預測中心主任吳健富表示，今晚這起規模6.4地震為獨立事件，主要是為東部板塊碰撞所致。

吳健富指出，由於深度較淺，因此全台有感，適用去年9月1日起國家級警報新發布的門檻，針對預估規模達6.4、震度3級以上縣市發布，因此今晚全台都有收到國家級警報，至於後續餘震還在討論中。氣象署表示，今晚8時將召開記者會說明。

東部海域今晚7時發生規模6.4地震，地震深度30.9公里。圖／氣象署提供
東部海域今晚7時發生規模6.4地震，地震深度30.9公里。圖／氣象署提供

氣象署 地震 國家級警報

延伸閱讀

花蓮外海19時芮氏規模6.4地震 科技廠無恙

桃園機捷因應地震 全線列車慢速巡檢

地震警報 網友：整個餐廳都是警報聲

東部海域規模6.4強震全台有感 嘉義驚現「地震雲」

相關新聞

21縣市國家級警報響！晚上7時東部海域規模6.4強震 最大震度5弱

台灣東部海域今天晚7時發生規模6.4地震，地震深度30.9公里，震央位在花蓮縣政府南方69.9公里，台東長濱最大震度5弱...

東部海域規模6.4地震「再發生機率高」 釋放能量相等於2顆原子彈

台灣東部海域今天晚7時發生規模6.4地震，地震深度30.9公里，震央位在花蓮縣政府南方69.9公里，台東長濱最大震度5弱...

94W快速靠近！今晚恐成熱帶性低氣壓花東首當其衝 降雨熱區曝

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，呂宋島東方的熱帶擾動94W正在快速靠近，預估今晚有機會...

淅瀝嘩啦雨區擴大！9縣市大雨特報 恐一路溼答答到明天

中央氣象署下午17時20分針對9縣市發布大雨特報，恐一路下到明天。

吃剩油豆腐倒回滷鍋！台南周氏蝦捲遭爆食安疑慮 衛生局稽查3項缺失限期改正

台南知名餐飲業「周氏蝦捲」遭爆員工將客人吃剩的油豆腐倒回滷鍋，引發食安疑慮，南市衛生局今早會同消保官前往相關稽查，稍早結...

東部海域規模6.4強震！花蓮玉里搖晃大又久 電桿歪斜

今天晚上7時東部海域發生芮氏規模6.4地震，花蓮最大震度4級，花蓮縣消防局表示，尚未接獲災情通報，目前派遣分隊前往災情查...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。