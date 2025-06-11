聽新聞
0:00 / 0:00
震源深度30公里！花東規模6.4地震獨立事件 氣象署20時親說明
東部海域今晚7時發生規模6.4地震，地震深度30.9公里，台東長濱最大震度5弱，花蓮、南投、嘉義、高雄也有4級。
氣象署表示，本起地震預估達災防告警系統（PWS）發送門檻，告警範圍：宜蘭縣、桃園市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、台東縣、花蓮縣、澎湖縣、基隆市、新竹市、嘉義市、台北市、高雄市、新北市、台中市、台南市、連江縣。
中央氣象署地震預測中心主任吳健富表示，今晚這起規模6.4地震為獨立事件，主要是為東部板塊碰撞所致。
吳健富指出，由於深度較淺，因此全台有感，適用去年9月1日起國家級警報新發布的門檻，針對預估規模達6.4、震度3級以上縣市發布，因此今晚全台都有收到國家級警報，至於後續餘震還在討論中。氣象署表示，今晚8時將召開記者會說明。
【2025報稅季來了】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言