東部海域規模6.4強震弄歪電桿 豐濱鄉長開車途中整車狂晃：以為爆胎

今天晚上7時東部海域發生芮氏規模6.4地震，花蓮最大震度4級，縣內最靠近震央的豐濱鄉首當其衝，其中豐濱鄉長邱福順正好在開車，地震導致整輛車都在晃，讓他嚇一下以為是輪胎爆胎，看到警報才發現原來是地震，目前暫無災情。至於玉里有電桿歪斜，玉里鎮公所研判應是震到歪斜。

今天晚上突然發生地震，劇烈搖晃嚇壞花蓮居民，除了豐濱鄉之外，玉里鎮也很搖晃，有民眾拍下住家外面的電桿，玉里鎮長龔文俊說，目前研判是震倒，不過那邊地層在先前0918地震就有受損，連續幾次地震導致。龔文俊回憶地震當下，感覺先是上下搖又左右搖，搖晃時間超過20秒，除了電桿外，暫無其他災情。 今天晚上7時東部海域發生芮氏規模6.4地震，花蓮最大震度4級，花蓮縣消防局表示，尚未接獲災情通報，目前派遣分隊前往災情查報，後續將持續掌握狀況。圖／翻攝中央氣象署網站