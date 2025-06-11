東部海域規模6.4強震撼全台 嘉義鄉民直呼：吃個飯整個餐廳警報聲

晚上7點多國家地震警訊大響，地震搖晃好久；據氣象署資料震央在台灣東部海域，各地震度級嘉義縣地區最大震度4級，剛好是晚餐時間，嘉義網友「來外面吃個飯，整個餐廳都是警報聲」、「洗澡洗到一半就地震，嚇死我了」，目前嘉義縣、嘉義市消防局尚未接獲災情。

據中央氣象署地震報告，晚上7點0分，位置在花蓮縣政府南69.9公里，位於台灣東部海域，地震深度30.9公里，芮氏規模6.4。花蓮、南投、嘉義、雲林、台中、彰化、苗栗等地區最大震度4級、高雄、宜蘭、台南、嘉義市、屏東、新竹、桃園、新北、台北等地區3級。 晚上7點多國家地震警訊大響，據氣象署資料震央在台灣東部海域，嘉義縣最大震度４級。圖／翻攝畫面