東部海域規模6.4強震全台有感 嘉義驚現「地震雲」

台灣東部海域晚間7時發生規模6.4地震，地震深度30.9公里，震央位在花蓮縣政府南方69.9公里，國家級警報發布，全台有感，有嘉義民眾地震前，拍到天空中出現異常雲朵，呈現波浪狀「地震雲」，直呼太巧了。

東部海域規模6.4地震，震央位在花蓮縣政府南方69.9公里，台東長濱最大震度5弱，花蓮、南投、嘉義、高雄也有4級。嘉義攝影家辜士陞在地震前，拍到天空中出現異常雲朵，呈現波浪狀「地震雲」，直呼神奇。

嘉縣市消防局未接獲災情通報，消防人員說，天空中出現異常雲朵，呈現波浪狀、條紋狀或裂縫狀，被認為是地震前兆，地震雲的形成原因，科學界有不同看法，儘管地震雲說法流傳，但目前並沒有科學證據證明地震雲和地震之間存在直接因果關係