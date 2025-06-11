快訊

震源深度30公里！花東規模6.4地震獨立事件 氣象署20時親說明

最靠近震央！6.4強震弄歪電桿 豐濱鄉長開車中整車狂晃：以為爆胎

屏東三地門海神宮水域傳溺斃 3男送醫不治

聽新聞
0:00 / 0:00

東部海域規模6.4強震全台有感 嘉義驚現「地震雲」

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
台灣東部海域晚間7時發生規模6.4地震，國家級警報發布，全台有感，有嘉義民眾地震前，拍到天空中出現異常雲朵，呈現波浪狀「地震雲」，直呼太巧了。圖／辜士陞提供
台灣東部海域晚間7時發生規模6.4地震，國家級警報發布，全台有感，有嘉義民眾地震前，拍到天空中出現異常雲朵，呈現波浪狀「地震雲」，直呼太巧了。圖／辜士陞提供

台灣東部海域晚間7時發生規模6.4地震，地震深度30.9公里，震央位在花蓮縣政府南方69.9公里，國家級警報發布，全台有感，有嘉義民眾地震前，拍到天空中出現異常雲朵，呈現波浪狀「地震雲」，直呼太巧了。

東部海域規模6.4地震，震央位在花蓮縣政府南方69.9公里，台東長濱最大震度5弱，花蓮、南投、嘉義、高雄也有4級。嘉義攝影家辜士陞在地震前，拍到天空中出現異常雲朵，呈現波浪狀「地震雲」，直呼神奇。

嘉縣市消防局未接獲災情通報，消防人員說，天空中出現異常雲朵，呈現波浪狀、條紋狀或裂縫狀，被認為是地震前兆，地震雲的形成原因，科學界有不同看法，儘管地震雲說法流傳，但目前並沒有科學證據證明地震雲和地震之間存在直接因果關係

「地震雲」是否為地震前兆？中央氣象署曾解釋，單純透過雲預測地震不可靠，因大氣現象複雜，形狀和變化可能受多種氣象條件影響。「地震雲」目前科學證據和理論不足，科學家未確定地震和特定雲型之間存在直接關聯。

台灣東部海域晚間7時發生規模6.4地震，國家級警報發布，全台有感，有嘉義民眾地震前，拍到天空中出現異常雲朵，呈現波浪狀「地震雲」，直呼太巧了。圖／辜士陞提供
台灣東部海域晚間7時發生規模6.4地震，國家級警報發布，全台有感，有嘉義民眾地震前，拍到天空中出現異常雲朵，呈現波浪狀「地震雲」，直呼太巧了。圖／辜士陞提供
台灣東部海域晚間7時發生規模6.4地震，國家級警報發布，全台有感，有嘉義民眾地震前，拍到天空中出現異常雲朵，呈現波浪狀「地震雲」，直呼太巧了。圖／辜士陞提供
台灣東部海域晚間7時發生規模6.4地震，國家級警報發布，全台有感，有嘉義民眾地震前，拍到天空中出現異常雲朵，呈現波浪狀「地震雲」，直呼太巧了。圖／辜士陞提供

花蓮縣政府 科學家 地震

延伸閱讀

花東規模6.4強震北市有感搖晃 捷運全線慢速行駛巡軌

芥菜種會啟動緬甸助人網 成立「希望之家」照顧震災失依童

「有人要我放火」嘉義男丟民宅汽油彈 疑似幻聽遭強制送醫

嘉義男情緒不穩 竟點燃汽油罐投擲鄰宅幸未釀災

相關新聞

21縣市國家級警報響！晚上7時東部海域規模6.4強震 最大震度5弱

台灣東部海域今天晚7時發生規模6.4地震，地震深度30.9公里，震央位在花蓮縣政府南方69.9公里，台東長濱最大震度5弱...

東部海域規模6.4地震「再發生機率高」 釋放能量相等於2顆原子彈

台灣東部海域今天晚7時發生規模6.4地震，地震深度30.9公里，震央位在花蓮縣政府南方69.9公里，台東長濱最大震度5弱...

熱帶性低氣壓今晚增強 這日降雨範圍最廣、雨量最驚人

輕颱「蝴蝶」今上午生成，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，目前菲律賓東方海面熱帶擾動預計今晚間增強為熱帶性低氣壓（TD），預估...

吃剩油豆腐倒回滷鍋！台南周氏蝦捲遭爆食安疑慮 衛生局稽查3項缺失限期改正

台南知名餐飲業「周氏蝦捲」遭爆員工將客人吃剩的油豆腐倒回滷鍋，引發食安疑慮，南市衛生局今早會同消保官前往相關稽查，稍早結...

東部海域規模6.4強震！花蓮玉里搖晃大又久 電桿歪斜

今天晚上7時東部海域發生芮氏規模6.4地震，花蓮最大震度4級，花蓮縣消防局表示，尚未接獲災情通報，目前派遣分隊前往災情查...

東部海域規模6.4強震全台有感 嘉義驚現「地震雲」

台灣東部海域晚間7時發生規模6.4地震，地震深度30.9公里，震央位在花蓮縣政府南方69.9公里，國家級警報發布，全台有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。