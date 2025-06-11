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基隆2級地震國家級警報大響 民眾：先警報後馬上搖晃
今晚時花東地區發生有感地震，新北市有3級，台北市和基隆都是2級，基隆民眾有收到國家級警報，民眾表示，「這次警報先響，馬上就發生地震。」民眾說，感覺很搖晃，但一下子就停了。
一名在基隆市政府晚上7時還未下班的員工說，他在1樓覺得真晃，當時他的手機先警報馬上地震。還有多人在「基隆人大小事」臉書社群說，這次手機都有先響國家警報後才地震，但只有一瞬間就搖了，以前多是搖完警報才響。
基隆市消防局表示，基隆2級，目前尚未接獲災情通報，請民眾注意餘震。
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