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東部海域規模6.4地震「再發生機率高」 釋放能量相等於2顆原子彈

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今晚7時台灣東部海域發生規模6.4地震。圖／中央氣象署提供
今晚7時台灣東部海域發生規模6.4地震。圖／中央氣象署提供

台灣東部海域今天晚7時發生規模6.4地震，地震深度30.9公里，震央位在花蓮縣政府南方69.9公里，台東長濱最大震度5弱，花蓮、南投、嘉義、高雄也有4級。

氣象署表示，本起地震預估達災防告警系統（PWS）發送門檻，告警範圍：宜蘭縣、桃園市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、臺東縣、花蓮縣、澎湖縣、基隆市、新竹市、嘉義市、臺北市、高雄市、新北市、臺中市、臺南市、連江縣。

前中央氣象局地震預報主任郭鎧紋表示，今晚發生規模6.4地震，其能量示範相當於2顆原子彈。郭鍇紋指出，過去平均100天發生1次規模6以上地震，通常發生一個大地震後，接下來1個月再出現規模6以上機率較高，

郭鎧紋指出，自今年1月21日至迄今已長達141天沒有發生規模6以上地震。今晚發生規模6.4地震，預估最近30天再發生規模6地震的機率是高的，民眾需特別注意。

花蓮縣政府 地震

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