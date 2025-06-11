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國合會率21國專業代表訪員榮醫院 借鏡台灣AI醫療

中央社／ 彰化11日電

國際合作發展基金會今天率21國專業代表參訪員榮醫院，期盼借鏡AI人工智能運用於醫療領域經驗；員榮醫療體系總院長張克士表示，這是以醫療軟實力推動國民外交，讓世界看見台灣。

員榮醫院今天發布新聞稿，財團法人國際合作發展基金會邀請21國專業人士來台參加智慧醫療AI運用研習班，今天參訪員榮醫院智慧病房、AI電腦斷層肺癌輔助判讀、擴增實境智慧眼鏡運用、牙醫部、胃食道逆流中心等智慧醫療特色場域。

張克士指出，近年員榮醫療體系導入各項智慧科技，包括AI電腦斷層低劑量肺癌篩檢輔助判讀系統，顯著提升判讀效率與準確性，已執行2萬多例，並應用磁振造影人工智慧軟體，準確檢測轉移至腦部腫瘤，提供詳細分析，協助醫師快速精準制訂治療計畫。

張克士說，擴增實境智慧眼鏡可協助居家照護、防疫作業、緊急救護、遠端國際手術指導等；此外，智慧病房建置AI熱成像防跌偵測系統，兼顧病人安全及隱私。

張克士表示，此次參訪不僅是醫療專業交流，更是深化台灣與國際情誼重要橋梁，期盼讓國際更了解台灣醫療專業先進技術與人道精神，未來也將持續扮演以醫療軟實力推動國民外交重要角色。

肺癌 擴增實境 外交

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