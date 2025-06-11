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花東強震台南有感搖晃 網友驚呼：是地震還是我頭暈
今晚7時整，台南人手機響起國家級警報「地震速報」指出，1900左右花東地區發生顯著有感地震，慎防強烈搖晃，就近避難「趴下、掩護、穩住」；接著發生一陣明顯搖晃，網友紛紛在社群媒體Threads上討論「台南地震很大」、「是地震還是我頭暈」、「地震蠻大的」。
台南市消防局指出，目前尚無接獲災情。依據氣象署地震報告指出，震央在花蓮縣政府南方69.9公里，位於台灣東部海域，地震深度30.9公里，芮氏規模6.4，最大震度為台東縣長濱，達5弱 ，花蓮縣石梯坪4級 ，南投縣合歡山4級、嘉義縣番路4級、雲林縣草嶺4級等。
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