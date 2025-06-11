醫師法施行細則有5大爭點 本土牙醫籲學歷審查會議延期

波波醫師、牙醫師爭議不斷，衛福部去年11月25日公布修正「醫師法施行細則」。台灣基層牙醫師協會暨本土小牙醫聯盟今提出考選部學歷審查會議延期、廢止醫師法施行細則等訴求。

本土小牙醫聯盟召集人黃映綺說，「醫師法施行細則」相關條文大幅放寬國外學歷醫學和牙醫學畢業生參加我國醫師國考的學歷審核門檻，目前施行細則已上路，適用新法的學歷審查會議就在明天下午，波波準備全面通關，時間已經不多了。

台灣基層牙醫師協會暨本土小牙醫聯盟提出三大訴求，第一、考選部立即延後波波學歷審查會議；第二、衛福部廢止施行細則，回到舊版施行細則「106年學歷採認原則」標準；第三、請立委陳昭姿、蘇清泉信守承諾，提出展延審查期限，衛環召委劉建國、蘇清泉應立即排案，把惡法退回衛福部。

黃映綺說，修正「醫師法施行細則」有5大爭議點，包括畢業學校、遠距教學、牙科課程、臨床技能測驗（OSCE）和溯及既往，不滿把畢業學校認可裁量權交給外國團體，教育部應負起把關責任。