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老盟舉辦第一屆「樂齡金安獎」 盼打造高齡零暴力社會

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
老盟今天舉辦「第一屆樂齡金安獎頒獎典禮暨老人保護倡議記者會」，會中表揚長期投入高齡照顧與防暴工作的個人及團體。圖／老盟提供
老盟今天舉辦「第一屆樂齡金安獎頒獎典禮暨老人保護倡議記者會」，會中表揚長期投入高齡照顧與防暴工作的個人及團體。圖／老盟提供

衛福部老人保護案件通報量逐年攀升，近10年內成長3倍，原因多與親屬衝突、長期照顧及精神壓力有關。老人福利聯盟秘書長張淑卿說，衛福部107年至111年統計，共28件涉及照顧議題之重大老人家暴案件發現，案家過往無家暴通報紀錄占63％，且使用居家或日照等照顧服務者僅占22％，「顯示長照服務是預防憾事第一條防線 。」

張淑卿指出，老盟調查發現，機構工作人員對老人保護通報概念的認知並不一致，僅六成四知悉線上通報系統；僅五成二知道老人受虐可撥打113保護專線；更僅有不到三成的人員知道可以撥打110及119，顯見強化教育與建立防護網之迫切性。

老盟今天舉辦「第一屆樂齡金安獎頒獎典禮暨老人保護倡議記者會」，於會中表揚長期投入高齡照顧與防暴工作的個人及團體。張淑卿表示，聯合國將6月15日訂為「世界老人虐待警醒日」，今年倡議重點為「透過數據與行動，解決長照機構中老年人虐待問題」，老盟聯合全國5大長照相關團體，承諾打造「高齡零暴力」社會。

老盟理事長方力脩表示，2025年台灣進入超高齡社會，舉辦「樂齡金安獎」別具意義，除感謝前線人員辛勞，也希望表揚推動老人保護的實踐者，提升社會對高齡暴力議題的重視，共同邁向「高齡零暴力、金安真安心」未來。

本次獎項參賽作品共有41件，評審委員從中選出12件傑出個人與團體獎，涵蓋醫療、照護、社福與金融領域。高齡身心保護組第一名關渡醫院長照科團隊分享如何透過專業介入預防高齡者身心受害，財務安全組第一名安泰銀行則展示其防堵金融詐騙策略合作經驗。

立法委員王育敏表示，各界必須以平等與尊重對待長輩，讓他們成為社會資產而非負擔；立委陳菁徽指出，65歲以上民眾為詐騙高風險群，需透過更周延法律與社會安全網加以防護。老盟表示，透過此獎項與倡議，期盼整合科技導入、教育訓練與跨域合作，建立預警機制與通報資料庫，全面提升高齡者的生活品質與尊嚴，實現「讓老年更幸福」共同願景。

老盟今天舉辦「第一屆樂齡金安獎頒獎典禮暨老人保護倡議記者會」，會中表揚長期投入高齡照顧與防暴工作的個人及團體。老盟秘書長張淑卿指出，根據聯盟調查，目前僅約六成四照服員了解老人保護通報機制，顯見強化教育與建立防護網之迫切性。圖／老盟提供
老盟今天舉辦「第一屆樂齡金安獎頒獎典禮暨老人保護倡議記者會」，會中表揚長期投入高齡照顧與防暴工作的個人及團體。老盟秘書長張淑卿指出，根據聯盟調查，目前僅約六成四照服員了解老人保護通報機制，顯見強化教育與建立防護網之迫切性。圖／老盟提供

長照 詐騙 家暴

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