芥菜種會啟動緬甸助人網 成立「希望之家」照顧震災失依童

基督教芥菜種會於今啟動「緬甸助人網」，並與在地組織攜手設立「兒童希望之家」，為地震後失依兒童提供教育與生活照顧。芥菜種會集結台灣的愛心，第五批物資包括兒童希望之家所需要的床墊、枕頭，以及兒少開學所需的學用品等，將透過海運送往曼德勒。

芥菜種會全球防救災團隊於10日到達緬甸曼德勒，實地了解災後援助現況，芥菜種會全球防救災處副處長吳秉翰表示，除了提供生活物資，也在昌妙達齊區供餐點，每日發放白飯和雞肉拌料，幫助460戶家庭約2000人。

芥菜種會執行長李肇家強調，家的安全之外，兒少教育更是不能停。芥菜種會與在地組織共同打造的「兒童希望之家」，目前已幫助14位5到10歲學童穩定就學，有專業教師與教保人力進駐，保障學習權利，今天正式啟用的「兒童遊戲天地」，透過繪畫及遊戲等活動方式與孩子互動，協助孩子紓解創傷、身心復原。

8歲的雅圖與敏敏，他們的母親都在地震中喪生。雅圖的父親在地震前就行蹤不明，敏敏的父親則是長期酗酒，兩個家庭都經歷很大的生活挑戰。在鄰居協助下，他們在兒童希望之家展開新生活。

芥菜種會說，緬甸震後救助受到多重因素影響，重建、服務皆是挑戰。芥菜種會第一時間連繫在地組織，緊急物資先以空運送達，並啟動「助緬甸震災失親兒童安心長大」專案，提供當地學童教育所需學用品與基礎生活用品。新光人壽慈善基金會與新光吳火獅紀念醫院也攜手志工團隊，與芥菜種會一同整理送往緬甸曼德勒災區的民生物資，提供生活救助與關懷。

李肇家強調，這場援助不只是短期救助，更是透過教育與安置，翻轉災後的生命，芥菜種會邀請企業與民眾支持，陪伴緬甸走過災難，迎向新生。相關訊息可上芥菜重會官網搜尋「助緬甸震災失親兒童安心長大」，或點選https://lihi.cc/RckHU，洽詢電話02-77059292。