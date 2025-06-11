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21縣市國家級警報響！晚上7時東部海域規模6.4強震 最大震度5弱

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
地震示意圖。圖／AI生成
地震示意圖。圖／AI生成

台灣東部海域今天晚7時發生規模6.4地震，地震深度30.9公里，震央位在花蓮縣政府南方69.9公里，台東長濱最大震度5弱，花蓮、南投、嘉義、高雄也有4級。

各地最大震度（採用109年新制10級震度分級）

• 5弱：

• 台東縣長濱

• 4級：

• 花蓮縣玉里

• 南投縣合歡山

• 雲林縣草嶺

• 台東縣成功

• 台東縣台東

• 高雄市桃源

• 高雄市甲仙

• 高雄市茂林

• 高雄市六龜

• 嘉義縣大埔

• 嘉義縣阿里山

• 屏東縣泰武

• 屏東縣春日

• 屏東縣來義

• 屏東縣獅子

• 屏東縣牡丹

• 屏東縣霧台

• 3級：

• 嘉義市

• 嘉義縣番路

• 高雄市內門

• 屏東縣枋山

• 屏東縣新埤

• 屏東縣枋寮

• 屏東縣東港

• 屏東縣恆春

• 屏東縣滿州

• 台南市南化

• 台南市楠西

• 台南市玉井

• 台南市左鎮

• 台南市東山

• 台南市關廟

• 南投縣水里

• 南投縣竹山

• 南投縣國姓

• 南投縣鹿谷

• 台中市大肚

• 台中市新社

• 台中市東勢

• 苗栗縣南庄

• 苗栗縣泰安

• 苗栗縣三義

• 苗栗縣卓蘭

• 苗栗縣獅潭

• 苗栗縣大湖

• 苗栗縣頭屋

• 新竹縣橫山

• 新竹縣尖石

• 新竹縣五峰

• 新北市新店

• 新北市三峽

• 新北市烏來

• 桃園市復興

• 2級：

• 新竹縣竹北

• 台北市

• 基隆市

• 台南市

• 台東縣蘭嶼

• 連江縣南竿

• 澎湖縣馬公

• 1級：

• 彰化縣彰化

• 宜蘭縣蘇澳

本起地震預估達災防告警系統(PWS)發送門檻，告警範圍：宜蘭縣、桃園市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、台東縣、花蓮縣、澎湖縣、基隆市、新竹市、嘉義市、台北市、高雄市、新北市、台中市、台南市、連江縣。沿岸地區應防海水位突變。

晚上7時東部海域規模6.4強震，最大震度5弱。圖／取自氣象署官網
晚上7時東部海域規模6.4強震，最大震度5弱。圖／取自氣象署官網
震度分布圖。圖／國家災害防救科技中心提供
震度分布圖。圖／國家災害防救科技中心提供
震源鄰近區域地質剖面圖。圖／國家災害防救科技中心提供
震源鄰近區域地質剖面圖。圖／國家災害防救科技中心提供

花蓮 地震 國家級警報

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