21縣市國家級警報響！晚上7時東部海域規模6.4強震 最大震度5弱
台灣東部海域今天晚7時發生規模6.4地震，地震深度30.9公里，震央位在花蓮縣政府南方69.9公里，台東長濱最大震度5弱，花蓮、南投、嘉義、高雄也有4級。
各地最大震度（採用109年新制10級震度分級）
• 5弱：
• 台東縣長濱
• 4級：
• 花蓮縣玉里
• 南投縣合歡山
• 雲林縣草嶺
• 台東縣成功
• 台東縣台東
• 高雄市桃源
• 高雄市甲仙
• 高雄市茂林
• 高雄市六龜
• 嘉義縣大埔
• 嘉義縣阿里山
• 屏東縣泰武
• 屏東縣春日
• 屏東縣來義
• 屏東縣獅子
• 屏東縣牡丹
• 屏東縣霧台
• 3級：
• 嘉義市
• 嘉義縣番路
• 高雄市內門
• 屏東縣枋山
• 屏東縣新埤
• 屏東縣枋寮
• 屏東縣東港
• 屏東縣恆春
• 屏東縣滿州
• 台南市南化
• 台南市楠西
• 台南市玉井
• 台南市左鎮
• 台南市東山
• 台南市關廟
• 南投縣水里
• 南投縣竹山
• 南投縣國姓
• 南投縣鹿谷
• 台中市大肚
• 台中市新社
• 台中市東勢
• 苗栗縣南庄
• 苗栗縣泰安
• 苗栗縣三義
• 苗栗縣卓蘭
• 苗栗縣獅潭
• 苗栗縣大湖
• 苗栗縣頭屋
• 新竹縣橫山
• 新竹縣尖石
• 新竹縣五峰
• 新北市新店
• 新北市三峽
• 新北市烏來
• 桃園市復興
• 2級：
• 新竹縣竹北
• 台北市
• 基隆市
• 台南市
• 台東縣蘭嶼
• 連江縣南竿
• 澎湖縣馬公
• 1級：
• 彰化縣彰化
• 宜蘭縣蘇澳
本起地震預估達災防告警系統(PWS)發送門檻，告警範圍：宜蘭縣、桃園市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、台東縣、花蓮縣、澎湖縣、基隆市、新竹市、嘉義市、台北市、高雄市、新北市、台中市、台南市、連江縣。沿岸地區應防海水位突變。
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