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94W快速靠近！今晚恐成熱帶性低氣壓花東首當其衝 降雨熱區曝

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
氣象署指出，今年第一號颱風蝴蝶今天上午8時生成，颱風對台灣沒有直接影響，從明天開始，台灣要留意的是整個低壓帶水氣接近，尤其周五到周末天氣型態相當不穩定。聯合報系資料照
氣象署指出，今年第一號颱風蝴蝶今天上午8時生成，颱風對台灣沒有直接影響，從明天開始，台灣要留意的是整個低壓帶水氣接近，尤其周五到周末天氣型態相當不穩定。聯合報系資料照

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，呂宋島東方的熱帶擾動94W正在快速靠近，預估今晚有機會成為熱帶性低氣壓，氣象署也可能隨之發布熱帶性低氣壓特報。

吳聖宇指出，明天(12日)94W有機會經過台灣附近或在東部近海北上，全球模式多半認為會直接經過台灣陸地北上，到後天(13日)基本上已經進入東海並持續遠離。沒有意外的話，變颱風的機會不高，但後續仍可以注意。

吳聖宇說，今晚隨著94W接近，到明天(12日)一整天的降雨主要集中在花東、恆春半島以及南部山區，西半部桃園以南山區明天午後仍有熱對流雷雨機會。後天(13日)隨著94W北上，引進較明顯的偏南風水氣，台中以南地區、花東地區及恆春半島持續要注意較明顯的降雨，北部、宜蘭則可能有午後熱對流雷雨，天氣將是很不穩定的一天。周末(14-15日)則是要看蝴蝶颱風登陸減弱後的變化。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

吳聖宇說，呂宋島東方的熱帶擾動94W正在快速靠近，預估今晚有機會成為熱帶性低氣壓。圖／擷取自臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」
吳聖宇說，呂宋島東方的熱帶擾動94W正在快速靠近，預估今晚有機會成為熱帶性低氣壓。圖／擷取自臉書粉專「天氣職人-吳聖宇

颱風 雷雨 氣象署

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