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受暴人數升高…未成年家暴現象成因複雜 婦團籲避免指責

中央社／ 台北11日電
台灣去年家暴通報人數13萬8000多人，平均不到4分鐘有1人受暴。圖/AI生成
台灣去年家暴通報人數13萬8000多人，平均不到4分鐘有1人受暴。圖/AI生成

台灣去年家暴通報人數13萬8000多人，平均不到4分鐘有1人受暴。婦團今天說，卑親屬對尊親屬施暴案中，未成年為行為人比例佔3%，籲各界避免指責，多關注背後複雜成因。

每年6月為家庭暴力防治宣導月，現代婦女基金會今天召開記者會，並邀請人氣男團Ozone擔任「用愛守護」公益大使，號召社會大眾集結善意，共同守護並特別關注未成年家暴案件。

根據衛生福利部統計，2024年台灣家暴通報人數高達13萬8000多人，平均不到4分鐘就有1人受暴，受暴人數逐年升高。現代婦女基金會執行長邱淑華表示，近年家暴型態有一些轉變，包含卑親屬對尊親屬施暴案，其中未成年子女為行為人案件也佔部分比例。

邱淑華說，有些未成年行為人是從小目睹暴力、長期成長在高衝突家庭中受傷的孩子，這些孩子也可能伴隨心理症狀，包含注意力不集中、手遊成癮等；而在這樣的關係裡，母親常是被害者角色，卻常自責沒教好小孩，也害怕小孩被貼標籤，因此不願對外求助。

現代婦女基金會執行秘書吳姿瑩分享實務經驗指出，在受暴家庭或高衝突家庭成長的孩子，確實有一些目睹家暴問題，而影響其身心情況；社會環境改變，包含人際網絡壓力、網路成癮等狀態，也讓孩子面對外界壓力增加，未成年成為家暴行為人的背後成因複雜難解。

吳姿瑩說，當親子衝突高升到無法因應，媽媽才會在百般無奈下出來求助，但要求助時，也經歷許多掙扎；呼籲社會應該更理解這些家庭，給予更多空間、避免指責，以免導致他們退縮，不願面對社會的求助系統。

邱淑華指出，現代婦女基金會從2020年起就將「未成年相對人」納入服務重點，除推動跨系統合作，串聯學校輔導、心理與教育資源，建立協力支持網絡，同時也透過「家庭關係諮詢」，協助家長理解孩子行為背後的情緒與需求，提供親職支持與心理輔導，陪伴家庭走向修復。

邱淑華說，希望讓家長知道自己不是孤單的，也讓孩子知道可以有其他選擇，並讓整個社會學著理解這些家庭的困境，幫助家庭調整，而不是指責。

網路成癮 現代婦女基金會 未成年 家暴

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