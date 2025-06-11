防駭客組織攻擊 調查局與新光醫院簽署資安聯防備忘錄

近年我國關鍵基礎建設已成為駭客組織攻擊目標，且攻擊模式愈趨組織化與系統化，調查局與新光醫院於6月11日簽署「國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄」，建立共同聯防機制。

調查局長陳白立表示，調查局與新光醫院簽署備忘錄，是落實政府國家資通安全戰略報告所揭示「資安即國安」政策，建立安全可信賴之智慧國家目標，也是建構我國資安聯防機制及提升防護能力的重要里程碑。

新光醫院係國內最重要醫療機構，除擁有許多精密、高價值之設備儀器，更肩負友邦帛琉共和國醫療協助及救援之責，且新光醫院因就診人數眾多，掌握龐大數量病歷資料庫，病歷資料與一般個資有別，更具保密性及隱私性，若相關資料外流，將衍生各類刑事案件外，更侵害個人隱私及權益，為維護就醫者病歷資料安全，有強化資安防護機制必要，降低個人資料外洩疑慮。

為協助我關鍵基礎設施有效因應資安風險，未來調查局與新光醫院將依合作備忘錄，分享資安情資，有效阻斷駭客攻擊，透過資安演練及暢通雙方通報應變管道，在資安事件發生時提供專業支援，以達早期預警、緊急應變及持續維運之成效。

儀式由新光醫院院長侯勝茂與調查局長陳白立共同簽署，台北市調查處長徐國楨及資通安全處長張尤仁暨同仁共同觀禮。