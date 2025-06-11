影／全球首屆世界加盟日登場 連鎖加盟促進協會推動全面採用國產鮮乳

全球首屆「世界加盟日」今正式登場，台灣由台灣連鎖加盟促進協會與農業部聯手推動「在地供應鏈信任共創計畫」，以國產鮮乳作為永續合作的示範起點。記者會於下午在台北舉行，首波共號召全台14家連鎖品牌、200家門市共同參與，以實際行動落實「在地、信任、永續」三大核心理念，展現產業實力與企業社會責任的整合成果。

台灣連鎖加盟促進協會理事長吳永強表示，這項活動象徵台灣產業對國際接軌的努力，也再次凸顯連鎖加盟在內需市場中所扮演的關鍵角色，不僅創造就業，亦促進在地經濟發展。未來希望推動台灣連鎖品牌全面採用本地農業資源，進一步落實ESG價值。