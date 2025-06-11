影／全球首屆世界加盟日登場 連鎖加盟促進協會推動全面採用國產鮮乳
全球首屆「世界加盟日」今正式登場，台灣由台灣連鎖加盟促進協會與農業部聯手推動「在地供應鏈信任共創計畫」，以國產鮮乳作為永續合作的示範起點。記者會於下午在台北舉行，首波共號召全台14家連鎖品牌、200家門市共同參與，以實際行動落實「在地、信任、永續」三大核心理念，展現產業實力與企業社會責任的整合成果。
台灣連鎖加盟促進協會理事長吳永強表示，這項活動象徵台灣產業對國際接軌的努力，也再次凸顯連鎖加盟在內需市場中所扮演的關鍵角色，不僅創造就業，亦促進在地經濟發展。未來希望推動台灣連鎖品牌全面採用本地農業資源，進一步落實ESG價值。
農業部長陳駿季指出，農業部特別代表台灣酪農對連鎖加盟促進協會表示感謝，肯定其透過商業力量支持國產鮮乳的推廣。未來也將推出專屬標章，讓消費者一眼辨識、安心選購台灣鮮乳。農業部將持續與酪農及加盟協會密切合作，藉由連鎖經濟的力量，讓台灣鮮乳被更多人認識與支持。
【2025報稅季來了】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言