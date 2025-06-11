新北汐止「多元音閱節」 汐城愛樂管絃樂團首發演奏

汐止「多元音閱節」活動起跑，首場「2025琴汐城緣」是由創團25年的「汐止城市愛樂管絃樂團」帶來精彩演出，在新北圖書館大同分館演藝廳登場的音樂響宴，包括了新北市議員白珮茹、汐止區長林慶豐都出席參加。

汐城愛樂協進會理事長何美英表示，辦理這場音樂會是因為圖書館汐止「多元音閱節」的活動，要活化演藝廳這個場地，邀請汐城愛樂來辦首發音樂會，除了汐城愛樂管弦樂團之外，彰化市立管弦樂團一起演奏共襄盛舉，讓音樂會更盛大，陪伴大家度過一個高質感的午後音樂響宴。

新北市議員白珮茹提到，圖書館大同分館舉辦音樂會，主要是因為之前演藝廳舞台比較狹小，造成使用率不佳，很感謝市府文化局的配合，不止音響換新的、舞台深度也拉深，因為這樣的調整提高了使用率，尤其大同分館位在汐止的市中心，坐火車就可以到的地方，很開心音樂會上還跟彰化的樂團一起交流，希望未來透過各項設備的更新，讓在地的藝文活動可以更活耀。

汐止區長林慶豐指出，汐止「多元音閱節」系列活動，很感謝圖書館大同分館籌辦連續六場次的活動，也很感謝首場就有彰化市立管弦樂團特地北上來響應，其中汐城愛樂管弦樂團經常到各地演出，甚至到世界各地去，今年還要去馬來西亞參加演出，展現台灣的音樂實力，很感謝汐止城市愛樂多年來作育在地音樂人才。