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在宅醫療科技願景與行動 吳誠文：利用創新科技克服醫療飽和問題

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
國科會主委吳誠文今天到行政院舉行記者會，說明行政院即將推動的在宅醫療計劃。記者邱德祥／攝影
國科會主委吳誠文今天到行政院舉行記者會，說明行政院即將推動的在宅醫療計劃。記者邱德祥／攝影

行政院推動的在宅醫療計劃，主導規劃的國科會主委吳誠文今天到行政院舉行記者會，說明國科會規劃2026年起推動「在宅醫療科技願景與行動」內容，以及在宅醫療計劃預期的成果，吳誠文表示，台灣內需市場可促進醫材及生技醫藥產業快速發展，未來也會有相關補助案。

吳誠文說，「在宅醫療科技願景與行動」共有3大重點，首先是落實跨部會協作機制，利用科技創新應用照顧國民，以AI優化整體醫療量能，讓少數醫護人力可以照顧更多民眾，並提升醫療水準，以及發展主權AI建置基盤，讓全國醫療網絡更為健全，未來衛福部、經濟部以及數發部將扛起這個重要責任，以期進入高齡化社會後，不僅不會遭遇醫療院所飽和問題，反而有機會提高醫療水準，產業發展也能擴及國際性的醫療產業。

吳誠文舉例，有些居住在偏鄉、罹患慢性病的民眾，每三個月就需要長途跋涉、耗費一整天回診，家人也得陪病，耗費很多人力，但未來如果透過視訊及生理資訊檢測工具，了解病人現在的狀況，醫生便可遠距開處方；另醫學中心也可與在地診所合作，也許診所醫師提著筆電就可到民眾家裡看診。另外，透過結合AI的服務型機器人，協助臥病在床的病人翻身、扶他坐起來等，或者具備溝通能力的機器人，可連線到外面求救等功能，這都是台灣產業目前就有能力做的事情。

國科會主委吳誠文（前）今天到行政院舉行記者會，說明行政院即將推動的在宅醫療計劃。記者邱德祥／攝影
國科會主委吳誠文（前）今天到行政院舉行記者會，說明行政院即將推動的在宅醫療計劃。記者邱德祥／攝影

願景 行政院 吳誠文

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