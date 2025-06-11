在宅醫療科技願景與行動 吳誠文：利用創新科技克服醫療飽和問題

行政院推動的在宅醫療計劃，主導規劃的國科會主委吳誠文今天到行政院舉行記者會，說明國科會規劃2026年起推動「在宅醫療科技願景與行動」內容，以及在宅醫療計劃預期的成果，吳誠文表示，台灣內需市場可促進醫材及生技醫藥產業快速發展，未來也會有相關補助案。

吳誠文說，「在宅醫療科技願景與行動」共有3大重點，首先是落實跨部會協作機制，利用科技創新應用照顧國民，以AI優化整體醫療量能，讓少數醫護人力可以照顧更多民眾，並提升醫療水準，以及發展主權AI建置基盤，讓全國醫療網絡更為健全，未來衛福部、經濟部以及數發部將扛起這個重要責任，以期進入高齡化社會後，不僅不會遭遇醫療院所飽和問題，反而有機會提高醫療水準，產業發展也能擴及國際性的醫療產業。