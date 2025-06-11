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淅瀝嘩啦雨區擴大！9縣市大雨特報 恐一路溼答答到明天
中央氣象署下午17時20分針對9縣市發布大雨特報，恐一路下到明天。
氣象署指出，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（11）日南投、台南、屏東、花蓮、台東（含綠島、蘭嶼）地區及苗栗、台中、雲林、嘉義山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。
大雨：苗栗縣山區、台中市山區、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市、屏東縣、恆春半島、花蓮縣、台東縣、蘭嶼綠島。影響時間：11日下午至12日。
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