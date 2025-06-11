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吃剩油豆腐倒回滷鍋！台南周氏蝦捲遭爆食安疑慮 衛生局稽查3項缺失限期改正

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南知名餐飲業「周氏蝦捲」遭爆員工將客人吃剩的油豆腐倒回滷鍋，引發食安疑慮，南市衛生局今早會同消保官前往相關稽查，稍早結果出爐，除業者確認有員工造成製備流程交叉汙染外，也查出該店3項缺失，已責令業者限期在7月2日前改正。記者萬于甄／攝影
台南知名餐飲業「周氏蝦捲」遭爆員工將客人吃剩的油豆腐倒回滷鍋，引發食安疑慮，南市衛生局今早會同消保官前往相關稽查，稍早結果出爐，除業者確認有員工造成製備流程交叉汙染外，也查出該店3項缺失，已責令業者限期在7月2日前改正。記者萬于甄／攝影

台南知名餐飲業「周氏蝦捲」遭爆員工將客人吃剩的油豆腐倒回滷鍋，引發食安疑慮，南市衛生局今早會同消保官前往相關稽查，稍早結果出爐。衛生局表示，除業者確認有員工造成製備流程交叉汙染外，也查出該店3項缺失，已責令業者限期在7月2日前改正。

衛生局表示，針對民眾在網路上反映安平區餐飲店家衛生疑慮，今早派員前往稽查，並調閱抽查8日至10日監視器3片段，除10日當天民眾反映情事，未發現有其他類似情形發生，目前也未接獲民眾身體不適情形，法制處消保官已要求業者應提出補償方案。

衛生局說明，業者代表表示確有員工將顧客剩餘油豆腐放置於鍋內造成製備流程交叉汙染，已違反食品良好衛生規範準則第32條規定外，也查出店內食材未離地放置、冰箱溫度未符合規定且應定期除霜以及廚餘桶與一般食品應明顯區隔等作業環境缺失，已責令業者限期改正，倘若複查不合格，將依法處辦。

衛生局也強調，餐飲業者應落實自主管理，並注意及管理食材之儲存環境及衛生，也應注意勿將有汙染之虞食品供應消費者，確保所供應食品之衛生安全；民眾若有任何食品安全衛生問題，歡迎撥打消費者服務專線電話：0800-285000，將有專人服務。

食材 食安 豆腐 衛生局 消保官

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