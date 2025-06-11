基隆浪曲嘉年華連2天共10組藝人開唱 另推海上觀光巡遊

基隆浪曲嘉年華7月26日至27日於八斗子漁港碧砂泊區登場，市府今天記者會由人氣饒舌新星 PIZZALI演出，活動日將有10組實力派藝人輪番開唱；另推出「海上觀光巡遊」限定行程，結合在地娛樂漁船與導覽，民眾可於每日指定時段搭船出航。

副市長邱佩琳、產發處長蔡馥嚀今宣布活動啟動，邱佩琳表示，今年浪曲嘉年華融合港灣風光、城市文化與創意互動，市府規畫免費接駁車、限量市集折扣、藝人合影機會，在海風吹拂中「躺平放鬆、集章探險、乘船出海」。

「海上觀光巡遊」限定行程，結合在地娛樂漁船與導覽，民眾可於每日指定時段搭船出航，從海上視角欣賞港灣風光，聽音樂、吹海風。

活動兩日演出陣容有情歌天后丁噹、金曲人氣樂團告五人、麋先生MIXER、以及Mnet亞洲音樂大獎最佳新人高爾宣OSN等卡司重磅登場。其他演出陣容還包括家家、Lara梁心頤、陳華、李玉璽、PIZZALI、ELKIE莊錠欣等10組實力派藝人輪番開唱。

蔡馥嚀指出，浪曲嘉年華將打造四大主題區域，LOUNGE舞台區結合現場演唱與微醺氛圍與偶像共度夏夜；一起躺平區歡迎自備野餐墊在草地上放鬆身心；互動裝置區融合趣味科技與海洋主題，親子共遊最適合；拍照打卡區設有創意布景，讓遊客捕捉最潮港邊風格。