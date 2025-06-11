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柴燒陶藝作品披上天然「嫁衣」 今起在苗栗陶博館展出

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣柴燒陶藝創作協會今年會員聯展以「大器美作」為主題，今天在苗栗特色館內的苗栗陶瓷博物館登場，圖為會員鄧羽婷的作品「生命之子」。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣柴燒陶藝創作協會今年會員聯展以「大器美作」為主題，今天在苗栗特色館內的苗栗陶瓷博物館登場，圖為會員鄧羽婷的作品「生命之子」。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣柴燒陶藝創作協會今年會員聯展以「大器美作」為主題，今天在苗栗特色館園區內的苗栗陶瓷博物館登場，展期至7月20日。縣府表示，這次展覽集結協會眾多優秀陶藝家的44件作品，透過獨特的柴燒技法與各式成形技巧，呈現壯麗且極富生命力的藝術創品。

苗栗縣文化觀光局指出，「大器美作」展覽主軸著重於苗栗地區深厚的柴燒陶藝文化，協會每位陶藝家以各種不同的陶土素材為基底，藉由拉坯、手捏、板塑等多樣成形技法，將土壤孕育成風格各異、氣韻生動的作品。經柴火與高溫長時間的淬鍊，每件作品都如同披上天然灰釉的「嫁衣」，呈現出獨特的色澤、質感與細膩紋理，讓人驚嘆柴燒工藝的無限可能。

展覽期間觀眾不僅能近距離欣賞這些大器之作，更有機會深入了解每件作品背後的創作故事，陶藝家將分享他們對土地、火焰與時間交織出的創作歷程，帶領觀眾進入柴燒陶藝的世界，體驗柴燒陶藝之美，感受陶土與火焰交織出的生命藝術。

苗栗縣柴燒陶藝創作協會目前共有95名會員，這次參展藝術家將展示他們在柴燒陶藝領域中的代表作，風格多樣，從傳統至現代，從簡約至華麗，充分展現柴燒陶藝無與倫比的創造力與表現力，協會歡迎各界藝術愛好者及民眾前來賞析創作，一同見證苗栗陶藝之美。

苗栗特色館園區內的苗栗陶瓷博物館免費入園，館內展出各類陶瓷創作。記者胡蓬生／攝影
苗栗特色館園區內的苗栗陶瓷博物館免費入園，館內展出各類陶瓷創作。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣柴燒陶藝創作協會今年會員聯展以「大器美作」為主題，今天在苗栗特色館園區內的苗栗陶瓷博物館登場，圖為會員黃佩儀的創作「羊羊得儀」。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣柴燒陶藝創作協會今年會員聯展以「大器美作」為主題，今天在苗栗特色館園區內的苗栗陶瓷博物館登場，圖為會員黃佩儀的創作「羊羊得儀」。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣柴燒陶藝創作協會今年會員聯展以「大器美作」為主題，今天在苗栗特色館園區內的苗栗陶瓷博物館登場，圖為會員朱俊逸的作品「龍騰斷橋」茶具組。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣柴燒陶藝創作協會今年會員聯展以「大器美作」為主題，今天在苗栗特色館園區內的苗栗陶瓷博物館登場，圖為會員朱俊逸的作品「龍騰斷橋」茶具組。圖／苗栗縣政府提供

陶藝 苗栗縣

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