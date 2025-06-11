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首颱蝴蝶留下殘骸變熱帶擾動94W 粉專示警：像顆水球砸向台灣

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
氣象署指出，蝴蝶颱風對台灣沒有直接影響，但從明天開始，台灣要留意的是整個低壓帶水氣接近，尤其周五到周末這段期間，天氣型態相當不穩定。聯合報系資料照
氣象署指出，蝴蝶颱風對台灣沒有直接影響，但從明天開始，台灣要留意的是整個低壓帶水氣接近，尤其周五到周末這段期間，天氣型態相當不穩定。聯合報系資料照

今年第一號颱風蝴蝶今天上午8時生成，中央氣象署資深預報員謝佩芸上午表示，在東半部地區隨著水氣接近，今明兩天會逐漸轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣。謝佩芸說，颱風本身對台灣沒有直接影響，但從明天開始，台灣要留意的是整個低壓帶水氣接近，尤其周五到周末這段期間，天氣型態相當不穩定。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，需要注意熱帶擾動94W發展，這是先前蝴蝶大低壓帶留下的殘骸組織發展而成，目前位於菲律賓東方海域，在太平洋高氣壓導引下，穩定朝西北前進，預計明天(12)下午至夜間接近台東或花蓮近海隨後將進入台灣陸地。

󠀠「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，由於94W即將靠近台灣，發展時間有限，有機會在登陸前成為熱帶低壓，但發展為颱風的機率「低」。明天白天宜花東、恆春容易下雨，入夜後94W抵台，水氣大量增加，降雨範圍擴大至全台灣。周五受低氣壓本體影響，全台容易出現雷陣雨，這天是水氣最旺的一天，中、南、東部均有強降雨訊號。

󠀠至於周六、下周日(15日)，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，隨著蝴蝶颱風通過中國福建，帶動西南風增強及水氣增加，中、南部持續容易雷陣雨，其餘地區則以午後雷陣雨為主。94W成為颱風的機率低，但就像顆水球，直接砸向台灣，周五至下周日(15日)期間各地天氣非常不穩定，如有安排活動務必注意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，94W成為颱風的機率低，但就像顆水球，直接砸向台灣，周五至下周日(15日)期間各地天氣非常不穩定。圖／擷取自氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，94W成為颱風的機率低，但就像顆水球，直接砸向台灣，周五至下周日(15日)期間各地天氣非常不穩定。圖／擷取自氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」

颱風 蝴蝶 強降雨 台灣

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