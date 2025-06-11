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疾管署錯估疫情恐致快篩過剩？ 食藥署：可供冬季使用

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
食藥署副署長王德原說，快篩許可證目前效期還有1年半至2年間，預估疫情會起起伏伏，「冬天可能還有一波」，即使有庫存，也可供民眾未來使用。示意圖，本報資料照片。
食藥署副署長王德原說，快篩許可證目前效期還有1年半至2年間，預估疫情會起起伏伏，「冬天可能還有一波」，即使有庫存，也可供民眾未來使用。示意圖，本報資料照片。

衛福部疾管署日前預估國內疫情至8月份，將累計171萬人染疫，昨天突下修染疫人數為42萬，並稱就像天氣預報，疫情預估也會有落差。傳出日前相關會議中，衛福部已請業者不必每天回報快篩生產量，改為每周回報。食藥署副署長王德原說，快篩許可證目前效期還有1年半至2年間，預估疫情會起起伏伏，「冬天可能還有一波」，即使有庫存，也可供民眾未來使用。

由於預估染疫人數一度高達逾170萬，食藥署依疾管署建議，請快篩業者提高產量，甚至在端午加班，根據食藥署官網「家用新型冠狀病毒檢驗試劑供應資訊專區」，6月1日至7日業者快篩生產量高達72萬劑，6月8日至14日快篩生產量達77萬劑，且自5月20日起，截至6月14日，國內家用快篩累計生產量將達到205萬劑。

王德原表示，食藥署與疾管署保持合作，由疾管署副署長羅一鈞每周提供預估需求量，再由食藥署轉知業者，評估是否調整產能，但業者也會接到民間訂單，必須依合約出貨，是否因應疫情預估改變而調整產能，「要看業者自己」，但食藥署會確保將疫情數字下修情況告知業者，用於評估未來生產狀況。

「是否會庫存過剩，現在還不知道。」王德原說，依過去一、二年疫情狀況研判，新冠疫情「不會只有現在這波，冬天可能還有一波」，快篩需求還是存在，業者生產快篩多會保留庫存，「這不是問題」，且取得許可證的快篩業者，所生產產品效期多為2年，目前都還有1年半至2年庫存，「效期內有庫存沒關係，民眾有需求時，還是可購買效期內產品使用。」

王德原強調，食藥署無法令依據可要求業者增產或減產，國內多家業者配合疫情升溫，無怨無悔投入快篩生產，很感謝業者協助，食藥署每周都依疫情發展檢討快篩產量，同時尊重自由市場經濟，近期也已轉知疾管署「疫情提早結束、高峰提早到來」訊息，通路上庫存的快篩，可供未來流行期，或民眾暑假出國等使用，後續情況疾管署也會有所宣布。

基層藥師協會理事長沈采穎說，到自家藥局購買快篩民眾稍有減少，原因除疫情降溫，也與供貨量提升，可購得快篩藥局變多，單一藥局買氣就有可能下降；家用快篩效期為2年，近期天炎熱，疫情暫緩，但後續面臨颱風季，接著冬季到來，疫情恐再現高峰，「目前來看也許過剩，但長遠來看，民眾仍會有需求，不會造成廠商銷售停滯。」

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