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「草莓滿月」晚間登場 仰角18年最低點

中央社／ 台北11日電

今天傍晚過後可看到的滿月名為「草莓滿月」。台北市天文科學教育館今天表示，抬頭即可看到，此名源自6月是美國草莓盛產季節，今年仰角是18.6年週期最低點，受國際新聞關注。

今年的「草莓滿月」甚受關注，台北市天文科學教育館研究員趙瑞青說明，國外會把不同月份的滿月，因著不同農作物盛產或習俗等因素取名，6月是美國草莓盛產季節，所以滿月取名「草莓滿月」，事實上色澤沒有不同。

她說，國外新聞特別關注今年的「草莓滿月」，是因為月亮走的軌道叫白道，太陽走的軌道叫黃道，現在剛好是白道相對於黃道的最南的頂，仰角是18.6年週期的最低點，因而受到國外報導，不過肉眼感覺不會那麼深刻，因為不是每個月滿月都去看滿月、拍下比對。

她說，滿月很好觀察，晴朗的夜晚抬頭就能看到，只要太陽下山後，不會影響到觀看的視線，剛入夜往東邊看，晚上11、12時在中間位置、頭頂上，接近清晨看西邊即可，如果今天沒觀看，仰角這麼低的下次，要等到2043到2044年期間。

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