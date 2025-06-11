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防駭客盜病患個資 新光醫院與調查局建立聯防機制

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
法務部調查局今天與新光醫院簽訂「國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄（MOU）」，新光醫院院長侯勝茂與調查局長陳立白共同簽署。圖／新光醫院提供
法務部調查局今天與新光醫院簽訂「國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄（MOU）」，新光醫院院長侯勝茂與調查局長陳立白共同簽署。圖／新光醫院提供

法務部調查局今天與新光醫院簽訂「國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄（MOU）」，新光醫院院長侯勝茂與調查局長陳立白共同簽署。雙方將推動資安聯防生態系，交流資安聯防情資。提升國內資安韌性與應變能力。侯勝茂說，近年駭客攻擊醫院資訊系統，竊取個資情況頻傳，盼與調查局共同打擊犯罪，打造可信醫療環境。

調查局將與新光醫院聯手確保病患個資與醫療資訊安全無虞。陳立白表示，雙方在互信互惠基礎上，藉由資安聯防、情資分享，提升國家整體資安防護能力，新光醫院為重要「關鍵基礎設施」，且擁有龐大病人資料庫，調查局將協助新光醫院做好資安維護，建立共同聯防機制，「不用等到駭客來了才訪堵他。」

衛福部資訊處面對近期資安事件，多在消息曝光後才處理，事後雖緊急擬定應變手冊，供醫院參考，仍遭多名立委質疑反應太慢。陳立白表示，今天簽署合作備忘錄後，雙方將合作在事前能有攻防的演練，利用模擬的演習，告訴醫院需要加強防護地方，然後再驗證是否已無法入侵，這是公私協力比較積極的作為，而不是等到危害發生後再來防堵。

近期醫院遭駭客竊取個資事件，屢次登上新聞版面，新光醫院常與其他醫院汲取經驗，以精進資安防護，該院資安長洪子仁表示，新光醫院已取得ISO 27001資訊安全管理認證，並通過衛福部資通安全稽核及驗證，提供民眾使用的APP，也通過資安認證作業，並取得安全標章，確保資訊安全，同時，為防堵駭客入侵，新光醫院已建置多項威脅偵測系統加以防範。

洪子仁說，未來一旦出現駭客事件，調查局轄下台北市調處將立即介入提供協助，即時協力防堵相關詐騙及犯罪；這次與法務部調查局共同簽署國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄，即期望在醫療體系數位轉型趨勢下，建構國家資安聯防機制及提升資安防護能力，同時落實賴清德總統「資安即國安」，建立安全可信賴的智慧國家、智慧醫院目標。

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