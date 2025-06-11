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雲監首和台大醫院攜手整合戒癮醫療 提供更優質戒治降低再犯

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林監獄首度與台大雲林分院合作推動「矯正機關整合性藥癮醫療服務品質計畫」提供毒癮者客製化治療，並延伸到出獄，有更好的戒治選擇，降低再犯。記者蔡維斌／攝影
雲林監獄首度與台大雲林分院合作推動「矯正機關整合性藥癮醫療服務品質計畫」提供毒癮者客製化治療，並延伸到出獄，有更好的戒治選擇，降低再犯。記者蔡維斌／攝影

雲林監獄總收容人約1000人，近半為毒犯、酒癮酒駕者，為降低再犯率，獄方首度與台大醫院雲林分院合作推動「矯正機關整合性藥癮醫療服務品質計畫」，由精神醫療團隊提供專業戒癮醫療服務，出獄後得以衍接治療並追蹤成效，帶給收容人實質幫助，並降低再犯率。

今天合作儀式由矯正署副署長林憲銘、台大學雲林分院副院長洪健清、雲林地檢署檢察長黃智勇、雲林地方法院長卓進仕、更生保護會雲林分會主委涂金助及雲監典獄長等人共同主持。雲監國樂團也以優美樂曲迎賓。

副署長林憲銘曾擔任雲監典獄長，今天專程「回娘家」見證雲監歷史性一刻，他說，為幫助迷途的靈魂重拾生活希望，衛福部運用「毒品防制基金」推動「矯正機關整合性藥癮治療服務暨品質提升計畫」，讓行政院推動的「新世代反毒策略行動綱領」如同一盞明燈，照亮戒癮者前行的道路。

典獄長蘇維闊也指出，目前雲監共1千餘名收容人，毒品占約45%，未來將選擇刑期兩年以下並有戒癮意願者，經評估後客製化為個人設計治療和衛教課程，出監後可持續治療或毒癮復發也可銜接戒治，確保戒癮的連貫性及有效性，降低再犯率。

至於未來是否擴大戒治對象，蘇維闊表示，相關醫療量能將視未來需求再行調整，期待首度的跨界合作模式，不僅可提高戒癮治療效率，加上家人與社會的支持，讓有心戒癮者有更好的管道可走。

愛滋醫療專家的台大雲林分院長洪健清也分享早期南下雲監服務衛教的歷程，對於這次的合作，他說，是一次全新的嘗試，也是充滿挑戰的公共服務，未來將整合資源為毒癮所害的收容人，提供重新出發的機會，未來透過周詳的評估、精準的醫治及深入的團體衛教與輔導，相信專業醫療人力的投入能為收容人帶來實質的幫助。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

雲林監獄首度與台大雲林分院合作推動「矯正機關整合性藥癮醫療服務品質計畫」提供毒癮者客製化治療，並延伸到出獄，有更好的戒治選擇，降低再犯。記者蔡維斌／攝影
雲林監獄首度與台大雲林分院合作推動「矯正機關整合性藥癮醫療服務品質計畫」提供毒癮者客製化治療，並延伸到出獄，有更好的戒治選擇，降低再犯。記者蔡維斌／攝影
雲林監獄典獄長蘇維闊說明未來與台大合作的治療模式。記者蔡維斌／攝影
雲林監獄典獄長蘇維闊說明未來與台大合作的治療模式。記者蔡維斌／攝影
雲林監獄首度與台大雲林分院合作推動「矯正機關整合性藥癮醫療服務品質計畫」提供毒癮者客製化治療，並延伸到出獄，有更好的戒治選擇，降低再犯。記者蔡維斌／攝影
雲林監獄首度與台大雲林分院合作推動「矯正機關整合性藥癮醫療服務品質計畫」提供毒癮者客製化治療，並延伸到出獄，有更好的戒治選擇，降低再犯。記者蔡維斌／攝影

雲林 台大醫院 典獄長

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