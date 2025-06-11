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下班帶傘！6縣市大雷雨炸1小時 3縣市山區暴雨警戒

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
6縣市大雷雨炸1小時。聯合報系資料照
6縣市大雷雨炸1小時。聯合報系資料照

中央氣象署下午15時22分針對新北市、桃園市、新竹縣3縣市發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時15分；請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

至於下午15時28分也高雄市、台南市、嘉義縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時30分；請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度

此外，氣象署並針對新竹縣油羅溪(雞油樹下區域)發布災防告警，持續時間至17時22分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

氣象署也針對嘉義縣草山溪(葫蘆谷)、台南市後堀溪(千層岩瀑布)發布災防告警，持續時間至17時28分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

氣象署 暴雨 大雷雨

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