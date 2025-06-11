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貓纜16日停駛年度歲修 7/1恢復營運

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
貓纜將於6月17日到30日停駛。圖／北捷提供
貓纜將於6月17日到30日停駛。圖／北捷提供

台北捷運營運的貓空纜車將於6月16日起到30日，展開年度檢修作業，包含纜索裁剪、設備大修、改善專案及系統測試，預計7月1日恢復正常營運。

北捷表示，貓纜自2007年營運通車以來營運超過18年，每年都會依照原廠建議及歷年維修經驗安排維護周期，執行各項設備的整修及測試作業。貓纜在去年平均可用度達99.79%，系統運轉穩定。

為此，北捷表示，多數的大修工程需要使用大型機具、人力，年度檢修作業包含纜索裁剪、設備大修、改善專案及系統測試，難以在每周一例行保養完成，因此選擇5至6月雷雨頻繁期間修繕。

北捷介紹，纜索工程將針對動物園站至轉角二站的纜索裁剪及非破壞檢測，這是自2021年全線纜索更換後，第一次進行此區段纜索裁剪。至於轉角二站至貓空站的纜索裁剪，已於2024年初完成。

北捷說，纜索是具有延展性的金屬材質，經過纜車系統持續運轉，纜索會因自身及掛載車廂重量而延伸，為維持纜索張力，當纜索延伸超過一定長度，就必須要裁剪多餘出來的纜索，維護系統營運安全。

另外，北捷說，大修作業包含齒輪箱、油管、主馬達、散熱風扇、緊急煞車控制單元蓄壓器、迂迴輪襯墊更換及液壓控制單元翻修等作業。設備改善專案則包含測力銷預警機制增設、場站軌道除鏽上漆、動物園南站鋼構除鏽上漆及廁所翻修等，並進行電氣測試、載重及運轉測試等年度系統測試。

北捷提醒，年度檢修期間，民眾要前往貓空地區，請多利用棕15、小10（含區間車）及貓空遊園公車左線（動物園）等公車路線。

貓纜在售票處貼出公告提醒民眾注意。圖／北捷提供
貓纜在售票處貼出公告提醒民眾注意。圖／北捷提供

統測 台北捷運 動物園

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