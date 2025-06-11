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通霄鐵道荷花引人潮 平交道未淨空致列車4天2次煞停
苗栗縣通霄鎮年度限定「鐵道荷花」，近來因冠軍微笑列車將在六月底卸妝，吸引人潮賞花搶拍，未料荷花田南側的平交道，接連發生淨空區偵測到有人駐足，導致列車緊急煞停，幸未釀意外。
為此，鐵路警察局也呼籲，民眾賞花拍攝美景勿進或靠近軌道區以免違反鐵路法及發生危險憾事，如發現違法情事，請通報警方查處。
當地荷花田陳姓地主指出，上周日（八日）在現場搶拍的民眾沒有注意到闖越鐵道平交道的淨空區，導致整台列車停在平交道前，今天上午又發生同樣的情況，僅僅四天就停了兩次。
他說，平常都會帶哨子去警告民眾不要違規，也會提醒不要駐足在平交道淨空區，因為這樣會被偵測到而通報列車煞停。
鐵道警察指出，平交道都有設置自動偵測系統，只要偵測範圍內有障礙物停滯太久，就會通報給行車人員，行駛列車就會依程序開始減速慢行。
自動偵測系統偵測平交道內障礙物狀況，也包括柵欄前的網狀線都屬於平交道淨空區域，如果停在上頭，依法可開罰1萬5千元以上、9萬元以下的罰鍰，並被吊扣駕駛執照1年，將持續加強巡邏勤務以維護旅客及行車安全。
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