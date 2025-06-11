5天4起高齡駕駛意外…解方學日本？但台灣沒「這些條件」

5月19日一起三峽車禍意外，釀成4死11傷的慘劇，肇事者是一位78歲老翁。不單只有這場三峽車禍，據統計，上月19日至23日，短短5日內全國竟發生至少4起的高齡駕駛車禍意外，掀起社會對高齡駕駛的高度關注，交通部長陳世凱日前宣布將推動修法，盼提升高齡駕駛的安全。但將高齡駕駛這塊漏洞補上後，就能徹底消除民眾行的「黑數」嗎？





三峽車禍的慘案，掀起輿論對高齡駕駛的熱議，為安撫民心，交通部長陳世凱日前宣布將推動修法，提出3項具體作法，包括：將高齡駕照年限從75歲下修至70歲、加強高齡者健康檢查及危險感知測驗的鑑別度、免費提供70歲長者道安講習，以提升高齡駕駛的安全。

與此同時，陳世凱也提出配套措施作為誘因，鼓勵高齡長者放棄駕照。繳回駕照的高齡長者們，政府將提供TPASS補助，並強化各地城鄉的公共運輸，包括偏鄉的幸福巴士與幸福小黃，以滿足長者行的需求。

只整治高齡駕駛，恐見樹不見林

其實，相較世界各國高齡駕駛的管理制度，台灣確實過於「便民」，這些「便民」措施又反過來成為台灣交通安全的黑數，但整個事件演變至今，似乎成為一場針對高齡駕駛的獵巫行為。

淡江大學運管系退休教授張勝雄受訪指出，若只把重點置於高齡駕駛上，恐見樹不見林，「年齡高低只是不適任駕駛的一項可能因素，但是年輕人難道都OK嗎？或是剛考取駕照的人都OK嗎？可能也不盡然。」

例如日前落幕的2025雙北世界壯年運動會，許多高齡者的身體狀況比年輕人好，「這些人能說他們都是不適任駕駛嗎？」張勝雄認為，交通部現在用年齡一刀切，好像70歲以上一定會如何，並不適當，比較合理的作法，應該是全盤檢討現有的駕照考、訓制度，揮別過往所謂的「便民」、「不要擾民」的態度。

例如考照部分，可以增加考試難度，將不適任駕駛提前篩選掉；而回訓的部分，由於每位駕駛人考取駕照後，可能會碰上法規的變動、身體條件的變化等各種狀況，因此可以訂定合理的定期回訓制度，近一步篩掉不適任駕駛，減少交通黑數。

外界近期關注高齡駕駛的原因，其中一項是事故頻率過高，但若從大數據來看，交通事故率發生最高的族群，其實並非高齡者，而是落在18至24歲的青年族群。張勝雄強調，年齡雖然是影響駕駛適不適任的其中一個重要因素，但並非唯一因素，建議政府應從考照、培訓制度做通盤檢討，所有年齡層的駕駛人一體適用，才能真正減少走在路上的不適任駕駛。

喜歡拿日本來比較，但台灣缺法規配套

而從更宏觀的角度來看，包括上層的都市計畫、中層運輸工程的建置及法規的配合、到下層的民眾用路習慣……各方面的環節必須彼此配合，才能有效改善台灣行的環境。若僅將國外的一些做法拿來照搬，可能會發生水土不服的狀況，不一定有效。

例如輿論常拿來與台灣相較的日本，張勝雄說，台灣許多都市計畫的設計，其實都延續過去日治時代的設計構想，「但我們在操作的時候，有沒有日本那些配合的法規？就沒有嘛！」例如日本路上不像台灣一堆路邊停車，但這是因為日本規定，購車需自備停車位，且有發達的機械立體停車場，這兩項條件都是台灣不具備的。

又比如為讓高齡者主動放棄駕照，日本政府規劃許多配套措施，提供包括計程車、巴士、飯店、餐廳、銀行、律師、醫療……等多方面的優惠，2019年至2024年，5年間讓250萬名75歲以上的高齡族主動放棄駕照，但這樣的作法，台灣也不一定學的來。

「有時候我們只看到人家有這樣的服務，但是並沒有看到他們繳了多少稅，台灣人普遍希望許多服務由政府提供，但既要便宜、又不願繳多少稅，那這樣是不切實際的。」

「政府應承認能力有限」學者籲放寬市場管制

在稅源無法大幅增加的狀況下，高齡者喪失駕照後的行的需求，勢必無法透過政府端的協助補足，只能依靠市場的力量。而要讓市場的力量能發揮作用，張勝雄建議政府應承認自己的能力有限，將手稍微從市場收回來，減少對營業形式、票價的干預，讓市場恢復機能，才能讓供給跟上需求的變化。

他直言，現階段政府對運輸業者有許多嚴格的管制，這些管制過去或許有合理的原因，但現在這些原因還存不存在？值得政府思考。若政府願意稍微放寬運輸業的管制，許多對高齡族群較友善的運輸的服務型態，比如說共乘等相關服務，就會自然的出現在市場上，滿足相關族群行的需求。

一起重大交通意外，再度掀起輿論對台灣交通亂象的討論，如何能將馬路如虎口的刻板印象撕下，是台灣社會等待多年的一張未答完考卷。

（本文出自2025.06.06《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）