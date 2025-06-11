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燒番薯！12縣市午後防高溫 高雄內門飆38.5度
交通部中央氣象署今天下午更新高溫資訊，北北桃等12縣市防高溫，其中新北、台南及高溫有攝氏38度極端高溫出現的機率；截至下午2時，高雄內門38.5度最高。
氣象署更新高溫資訊，東南風沉降影響，天氣高溫炎熱，今天白天新北市、台南市、高雄市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；彰化縣、雲林縣、屏東縣、花蓮縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。
另外，台北市、桃園市、台中市、南投縣、嘉義縣為黃色燈號，防36度以上高溫。
根據氣象署網站，今天截至下午2時，氣溫以高雄市內門區38.5度最高，新北市新店區及台南市玉井區皆為37.7居次；其他縣市部分，彰化縣員林市37.1度、台北市士林區36.9度、嘉義市東區及屏東縣內埔鄉皆為36.8度。
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