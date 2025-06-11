燒番薯！12縣市午後防高溫 高雄內門飆38.5度

5月19日一起三峽車禍意外，釀成4死11傷的慘劇，肇事者是一位78歲老翁。不單只有這場三峽車禍，據統計，上月19日至23日，短短5日內全國竟發生至少4起的高齡駕駛車禍意外，掀起社會對高齡駕駛的高度關注

2025-06-11 15:06