恐成漏洞！83歲駕駛無法管 藍委盼納入換照

「8年前交通部讓75歲長者不用換照，這些人如今已83歲，恐成制度漏洞！」藍委王育敏11日質詢時，呼籲交通部要擴大管理高齡換照，否則會讓更高齡者持續在路上駕駛，同時不清楚駕駛的身心狀況。同黨立委羅廷瑋則呼籲交通部儘速讓有升降尾門的貨車加裝警示燈與車尾旗，交通部承諾2個月制定相關標準。

83歲駕駛要納管

立法院交通委員會11日審查《道路交通管理處罰條例》部分條文修正草案。國民黨立委王育敏表示，106年交通部讓年滿75歲的長者不用換照，如今這些人已經83歲，卻可以完全不用換照、繼續駕駛，交通部近日因高齡駕駛，要求75歲民眾要換照，但更高齡者反而成為制度漏洞，高齡駕駛應該全面納管。

交通部次長陳彥伯回覆說，83歲駕駛並不是沒有管理，若有違規紀錄也會進行動態管理。但王育敏質疑，很多高齡駕駛並沒有違規紀錄，但駕駛能力已經逐漸衰退，不見得有違規紀錄。王育敏直言，現在75歲駕駛要檢驗體能、把關如此嚴格，更高齡駕駛也應該比照辦理。

升降尾門裝警示燈

「台灣新車何時安裝自動緊急煞車系統？」王育敏表示，日本、南韓、歐盟與美國都有實施，陳彥伯回應說，117年的新車確定會依法進行安裝，既有車輛要等到119年，王育敏希望可以加速，但陳彥伯回應說，加裝相關設備牽涉車輛系統調整，若改太快可能貿然出問題。

國民黨立委羅廷瑋則呼籲交通部儘速將有升降尾門的貨車加裝警示燈與車尾旗，但公運司似長林福山回應說，需要先將相關基準制定好，以往國際並沒有規範可依循，後來有找到德國的規範。羅廷瑋詢問需要多久？林福山承諾，會在2個月內制定相關基準，至於新、舊車安裝的量能等要再稍等。

但羅廷瑋直言，升降尾門也造成許多交通意外，希望交通部能加速，他詢問115年1月能否開始安裝，林福山表示，會朝這個方向努力。

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