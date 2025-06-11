獨／搶救醫師荒加班費將免稅 健保署今會議獲各界共識

繼護理人力流失後，急診、神經科等科別醫師也傳出離職潮，讓台灣醫療環境更陷困境。為了留住醫院醫師人力，據了解，總統賴清德成立的健康台灣委員會上月指示，衛福部應針對醫師加班費給予免繳所得稅進行討論。衛福部健保署今上午首度召開會議，邀集醫界進行研議。

參與會議的社區醫院協會榮譽理事長謝文輝說，今天會議歷時近3小時，感受到政府重視急重症科別醫師，各界於會中達成共識應給予醫師加班費免稅，但是否需設定加班時數上限，或採核實方式只要是加班費都列入計算，還需衛福部健保署、財政部賦稅署近一步討論。

近期，依急診醫學會統計，今年至今已有66位急診醫師離職，年底離職人數更可能超過百人，嘉義地區也因神經科醫師短缺，嘉義長庚宣布即日起，每天晚上10時至隔天上午7時，原則上不收沒有明顯效應的轉診腦中風患者，包含85歲以上等個案，顯見醫院醫師人力嚴重流失，並引發各界關注。

健保署今首度進行「醫師常態時間以外執業所得稅務研商會議」，針對醫師加班費給予免稅進行討論，並預計於健保特約管理辦法進行修訂，參與會議團體包括胸腔暨重症加護醫學會、急診醫學會、醫學中心協會、私立醫療院所協會、台灣醫院協會、區域醫院協會、社區醫院協會、勞動部、財政部賦稅署及衛福部社保司、醫事司等單位。

謝文輝表示，依勞基法規定，勞工一個月加班時數上限為46小時，並可以免稅，目前主治醫師未納入勞基法，但超時工作已是常態，特別是急重症科別醫師，與會醫界認為，不同科別的醫師，不同區域的醫師，辛苦程度不同，加班時數也不相同，很難設定一個上限作為區分，若站在愛惜醫師的角度，應不要設定上限，而是以核實方式，實實在在的計算給予免稅。

謝文輝說，「目前急重症科別，其實真的快要垮掉了」，像神經科醫師幾乎全年無休，應給予誘因讓年輕醫師願意投入，因此要如何計算，會中決議請醫院協會統計各科別醫師加班時數，再進行討論，今天會議已感受到政府及醫界都希望辛苦工作的醫師，可獲得公平對待。

社區醫院協會理事長朱益宏說，目前基層診所醫師繳交所得稅時，其收入可以扣除一定比率的必要成本支出，其餘執行業務所得再按照應繳的所得稅率繳稅，但醫院醫師沒有此扣除項目，一年收入100%都要繳稅，其所得稅率的最高40％，相較診所醫師可能僅需繳交20%。如此一來，醫院醫師收入相對減少，愈來愈多醫師寧願自行開業或至診所當合夥醫師，也不願意在醫院服務。

朱益宏說，醫師加班費予以免稅對地區醫院特別重要，原因是地區醫院各科別醫師人數較少，很多科別醫師只有一二人，任何一位醫師離職，對門診、住院、值班等都會造成影響，如果新免稅措施可以留著醫師人力，或讓醫師在值班待命時收入給予免稅，對醫師來說也是一大誘因，並希望明年繳稅季就能上路。

健保署有藉於此，今天召開會議期望將醫院醫師加班費予以免稅，留著醫院醫師人力。朱益宏說，醫院醫師嚴重流失，衛福部短時間內必須竭盡所能進行處理，除加班費予以免稅，更重要的還有修訂健保給付不同工、不同酬，讓醫師更願意留在醫院服務。