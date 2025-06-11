快訊

申請入學放榜「沒上怎麼辦」？把握最後機會 114分科測驗考前整理一次看

行動電源自燃失火怎麼辦？消防員喊話「先叫家人」再做後續步驟、1動作超危險

富商老公陳榮煉入獄 安以軒欲動用「尪1.9億帳戶」遭法院駁回

聽新聞
0:00 / 0:00

掉髮竟與洗髮精有關？皮膚醫揭「產業秘密」：成本不到1元 讓你用3年

聯合新聞網／ 綜合報導
皮膚科醫師柯博桓指出，掉髮問題可能並非來自壓力或荷爾蒙，而是藏在我們每天使用洗髮精中的防腐劑。示意圖／ingimage
皮膚科醫師柯博桓指出，掉髮問題可能並非來自壓力或荷爾蒙，而是藏在我們每天使用洗髮精中的防腐劑。示意圖／ingimage

有些民眾疑惑自己為何出現異常掉髮，甚至每天早上在枕頭上、浴室地板上發現大量髮絲。即使沒有家族遺傳問題，掉髮情況卻日益嚴重。對此，皮膚科醫師柯博桓在臉書發文指出，問題可能並非來自壓力或荷爾蒙，而是藏在我們每天使用洗髮精中的防腐劑

防腐劑的雙面刃：保鮮同時傷頭皮

市售洗髮產品為了延長保存期限，普遍含有3至5種防腐劑，例如對羥基苯甲酸酯（Parabens）、甲基異噻唑啉酮（MIT）、二甲醇胺（DEA）等。這些成分能有效抑制微生物生長，防止產品發霉，卻同時也是頭皮的強烈刺激源。柯博桓指出，這些化學物質會破壞頭皮天然微生物的平衡，損傷頭皮屏障，進而導致掉髮問題。

防腐劑的危害並非立即可見，而是透過長期累積效應悄悄顯現。許多消費者起初對某款洗髮精感覺良好，數月後卻頭皮出現異常脫髮與敏感現象。柯博桓表示，一旦毛囊受損，即使立刻停用該產品，頭皮恢復期也需3至6個月甚至更長。

更值得警惕的是，部分防腐劑如MIT與甲醛釋放劑為已知的過敏原。這些成分可能引起頭皮發炎、搔癢、甚至傷口，進而刺激免疫反應，產生更多發炎因子，使毛囊提早進入退化與脫落階段。許多人誤以為是頭皮屑問題，反而選用含更強防腐成分的抗屑洗髮精，讓問題更加惡化。

成本低廉助長濫用 標榜天然也不安全？

柯博桓揭露，這些防腐劑被廣泛使用的主因之一，是其價格低廉且效果穩定。一瓶洗髮精中的防腐成本常常不到一元，卻能保證產品在2至3年間不變質。更令人擔憂的是，許多標榜「天然」、「無矽靈」的洗髮產品，為了避免細菌滋生，在去除刺激性清潔成分後，反而添加更多隱形防腐劑作為補償。

面對這樣的現象，柯醫師建議民眾，若近期掉髮明顯增加，可考慮使用無防腐劑或低防腐配方的洗髮產品，並詳細閱讀成分標示，不要只被產品的外觀與香氣所迷惑。他提醒，「有時最簡單的配方，反而是對頭皮最友善的選擇。」

防腐劑 皮膚科 洗髮 掉髮

延伸閱讀

老公想「幫女兒洗澡到18歲」吐1優點 她一聽超擔心：好危險

女生1部位天生「香香的」？過來人爆共鳴曝解答：男女都喜歡

洗頭重點在清潔頭皮！忽略6細節，你以為的洗髮其實只是「過水」而已！｜元氣網

媽媽愛宣傳…他出國總收「代購清單」 怨扛4罐洗髮精：壓力很大

相關新聞

首颱蝴蝶留下殘骸變熱帶擾動94W 粉專示警：像顆水球砸向台灣

今年第一號颱風蝴蝶今天上午8時生成，中央氣象署資深預報員謝佩芸上午表示，在東半部地區隨著水氣接近，今明兩天會逐漸轉為有短...

下班放學帶傘！7縣市大雨特報 恐一路下到晚上

午後雷雨來了！中央氣象署下午15時35分針對7縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。

地牛翻身！15:21規模3.4地震、最大震度4級 4縣市有感

地牛翻身！ 下午15時21分高雄發生規模3.4地震，最大震度高雄4級，4縣市有感。

燒番薯！12縣市午後防高溫 高雄內門飆38.5度

交通部中央氣象署今天下午更新高溫資訊，北北桃等12縣市防高溫，其中新北、台南及高溫有攝氏38度極端高溫出現的機率；截至下...

5天4起高齡駕駛意外…解方學日本？但台灣沒「這些條件」

5月19日一起三峽車禍意外，釀成4死11傷的慘劇，肇事者是一位78歲老翁。不單只有這場三峽車禍，據統計，上月19日至23日，短短5日內全國竟發生至少4起的高齡駕駛車禍意外，掀起社會對高齡駕駛的高度關注

掉髮竟與洗髮精有關？皮膚醫揭「產業秘密」：成本不到1元 讓你用3年

有些民眾疑惑自己為何出現異常掉髮，甚至每天早上在枕頭上、浴室地板上發現大量髮絲。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。