掉髮竟與洗髮精有關？皮膚醫揭「產業秘密」：成本不到1元 讓你用3年

有些民眾疑惑自己為何出現異常掉髮，甚至每天早上在枕頭上、浴室地板上發現大量髮絲。即使沒有家族遺傳問題，掉髮情況卻日益嚴重。對此，皮膚科醫師柯博桓在臉書發文指出，問題可能並非來自壓力或荷爾蒙，而是藏在我們每天使用洗髮精中的防腐劑。

防腐劑的雙面刃：保鮮同時傷頭皮

市售洗髮產品為了延長保存期限，普遍含有3至5種防腐劑，例如對羥基苯甲酸酯（Parabens）、甲基異噻唑啉酮（MIT）、二甲醇胺（DEA）等。這些成分能有效抑制微生物生長，防止產品發霉，卻同時也是頭皮的強烈刺激源。柯博桓指出，這些化學物質會破壞頭皮天然微生物的平衡，損傷頭皮屏障，進而導致掉髮問題。

防腐劑的危害並非立即可見，而是透過長期累積效應悄悄顯現。許多消費者起初對某款洗髮精感覺良好，數月後卻頭皮出現異常脫髮與敏感現象。柯博桓表示，一旦毛囊受損，即使立刻停用該產品，頭皮恢復期也需3至6個月甚至更長。

更值得警惕的是，部分防腐劑如MIT與甲醛釋放劑為已知的過敏原。這些成分可能引起頭皮發炎、搔癢、甚至傷口，進而刺激免疫反應，產生更多發炎因子，使毛囊提早進入退化與脫落階段。許多人誤以為是頭皮屑問題，反而選用含更強防腐成分的抗屑洗髮精，讓問題更加惡化。

成本低廉助長濫用 標榜天然也不安全？

柯博桓揭露，這些防腐劑被廣泛使用的主因之一，是其價格低廉且效果穩定。一瓶洗髮精中的防腐成本常常不到一元，卻能保證產品在2至3年間不變質。更令人擔憂的是，許多標榜「天然」、「無矽靈」的洗髮產品，為了避免細菌滋生，在去除刺激性清潔成分後，反而添加更多隱形防腐劑作為補償。

面對這樣的現象，柯醫師建議民眾，若近期掉髮明顯增加，可考慮使用無防腐劑或低防腐配方的洗髮產品，並詳細閱讀成分標示，不要只被產品的外觀與香氣所迷惑。他提醒，「有時最簡單的配方，反而是對頭皮最友善的選擇。」