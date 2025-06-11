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神經內科人力崩盤 嘉義開業神經內科名醫：重症腦中風治療幾近崩潰

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市開業神經內科名醫宋思權。圖／宋思權提供
嘉義市開業神經內科名醫宋思權。圖／宋思權提供

嘉義長庚日前在南部醫院「腦中風區域聯防溝通群組」貼文：原則上不收沒有明顯效應轉診腦中風患者，引起醫界震撼，腦中風學會與雲嘉南6位神經內科醫師緊急視訊會議，了解需求，發現人力不足問題嚴重。嘉義市開業的神經內科名醫宋思權說，「其實在第一線的我們都知道，這背後反映的，是重症腦中風治療幾近崩潰的現實。」

宋思權說，「1989年我成為神經內科專科醫師，當時腦梗塞幾乎沒有積極治療方式，一直到2002年TPA血栓溶解劑引進，2014年開始有取栓手術（EVT），才讓中風治療真正有了「搶救黃金時刻」的可能。

但在醫院神經內科醫師就面臨24小時都要值班，隨時要處置這些急性中風病患的壓力，同時間還要處理門診、住院、檢查，甚至醫學研究的工作。最近，神經內科的離職潮越來越明顯，很多人以為只是「人力不足」的問題。其實在第一線的我們都知道，這背後反映的，是重症腦中風治療幾近崩潰的現實。

中風黃金4.5小時、取栓24小時，技術與藥物我們都有，但若沒有穩定的專科醫師人力，這些治療根本無從談起。神經內科醫師值班責任重、風險高、收入卻遠低於勞力付出，壓力長年積累下來，沒有人能一直扛得住。

制度面與健保給付的設計，若再不改善，再多的理想、再強的團隊，最終也會一個個熄火。這不是個人選擇的問題，是整個醫療體系該面對的現實。」

腦中風學會理事長、衛福部雙和醫院副院長陳龍表示，與雲嘉南6位神經內科醫師緊急視訊會議發現，嘉義地區神經內科醫師人力「真的崩盤了」。陳龍指出，目前嘉義聖馬爾定醫院僅有2名神經內科醫師、嘉義基督教醫院3名，完全無法應付一整年值班工作，更何況還有門診、住院、急診等患者需要照顧，留下來醫師只能苦撐，當嘉義其他醫院神經內科醫師人力不足，嘉義長庚又是嘉義唯一及最後的後送醫院，造成醫師燃燒殆盡。

醫師 腦中風 嘉義

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