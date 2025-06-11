山友留意！雪山主峰「單攻」 雪霸管理處公布關鍵時間及折返點

雪山主峰攀登路線一直是雪霸國家公園最熱門的路線，不少山友喜歡以「單攻」方式在一日內登頂往返，但每名山友體能狀況不同，為避免風險，雪霸國家公園管理處呼籲，山友在上午11點如未能抵達三六九山莊營地，應立即下撤返回登山口，勿再強行登頂，以維護自身安全並減少救難資源付出。

雪管處指出，雪山主峰線來回里程約22公里，上下高度落差總和約3500公尺，單日往返花費時間估計需14小時（依個人體能而定），雪管處考量單日往返雪山行程對體能要求極大，且午後山區濃霧影響定位判路、下山摸黑等潛在風險，建議山友上午11點前未能抵達三六九山莊，應即下撤返回登山口，勿再強行登頂。

雪霸園區共規畫有8條主要登山路線，其中雪山主峰線是最熱門路線，近3年每年平均有3萬1547人獲准攀登雪山，其中單日往返雪山人數2022年統計有5775人、2023年4641人、2024年3187人，單攻人數雖呈下降趨勢，但相較於園區其他路線，仍屬熱門登山路線。

往返雪山來回里程約22公里，上下高度落差總和約3500公尺，對一般遊客或山友來講，體能負擔極大，快速上升海拔也易引發高山症，加上雪山山區午後常伴隨濃霧或強降雨，都影響山友對路徑的判定與定位；同時，因短時間陡升陡降將大量消耗體能，可能使山友對突發狀況的反應變遲緩，登山行程因腳程較慢或因故延誤導致要摸黑下山，更升高潛在風險，提醒單攻雪山者務必留意自身體能及潛在風險。

雪管處表示，近年常有山友單攻雪山，因延誤下山時間，發生天黑迷途、高山症等山難事件。今年雪季期間就有2名山友在雪攀裝備不齊全且下雨情況下，上午11點30分才攀升至離登山口僅2公里的七卡山莊，經山莊管理人員勸導後，仍執意要前往登頂，但兩人登頂後下山時已天黑，路況不清，通報請求救援，經志工趕往救援並協助安置於三六九臨時營地，但此狀況已讓雪管處人員飽受虛驚，一旦發生意外勢必動員救難社會資源。

雪管處強調，目前並無強制設置單日往返雪山的檢核點，但經評估，建議山友上午11點前如未能抵達三六九山莊，應考量自身體能及後續登山所需時間，停止繼續往山頂攀登，並開始下撤返回登山口，否則有可能難以負荷後續登頂行程，續行除海拔上升易有高山反應，即便登頂，下山行程也有很高機會要摸黑行走，意外風險大增。