英特爾與宏碁智醫合作 透過AI PC將眼部病變檢測時間大幅縮短

英特爾今日發布與宏碁智醫合作，透過AI輔助診斷軟體與英特爾軟硬體技術結合，只需幾秒鐘就能提供眼科檢查準確的診斷結果，及早檢測出糖尿病視網膜病變及黃斑部病變。

在診所裡進行全面性的眼科檢查，通常需要近兩小時，其中多數時間都在等待散瞳劑生效，才能開始進行各項檢查。雖然使用眼底攝影技術進行初步診斷可以當場提供結果，但分析結果需要更長的時間，尤其當診斷數據還要其他眼科專家的協助，患者可能要等待長達四周才能獲得診斷報告。而透過AI輔助診斷，只需幾秒鐘。

英特爾表示，宏碁智醫的AI輔助軟體VeriSee DR用於輔助診斷糖尿病視網膜病變，而針對年齡性黃斑部病變（V Age-related Macular Degeneration）則有VeriSee Age-related Macular Degeneration（VeriSee AMD）為輔助篩檢工具。這些工具的檢測結果皆採用搭載Intel® Core™ Ultra處理器的宏碁筆記型電腦進行處理和儲存，全程無需網路連線。

這些診療輔助工具提升了醫生的生產力和效率，同時在安全的醫療環境中保護患者資料的隱私，讓醫生和患者更加安心。由於所有的AI資料運算都在AI PC上完成，即使在醫院以外的環境也能進行診斷，有助於提升遠距醫療服務。

VeriSee DR和VeriSee AMD這兩項技術目前已在13個國家推出，透過此AI解決方案，協助醫護專業人員縮短診斷時間並提升患者照護。

台灣大學醫學院附設醫院眼科部主治醫師謝易庭在此領域耕耘超過20年，他與宏碁智醫攜手開發VeriSee DR，以快速評估糖尿病患者是否患有糖尿病視網膜病變，該病變會導致糖尿病患者視力喪失甚至失明。謝醫師與宏碁智醫共同開發的VeriSee AMD用於篩檢年齡相關性黃斑部病變，這是一種隨著年齡增長，導致視力逐漸模糊的眼疾。

透過AI解決方案，患者無需進行散瞳，只要透過眼底攝影機即可拍攝眼底的高解析度影像，並將詳細的掃描結果傳送至連接的宏碁AI PC，隨後AI軟體將分析每張影像，能夠迅速得到分析結果，患者不再需要在擁擠的診所中使用散瞳劑，並等待數小時藥效發揮作用後才能進行眼科檢查。

此外，該設備便於攜帶，攝影鏡頭和AI PC可以裝在行李箱大小的箱子中，並且無需網路連接即可提供檢測結果，可服務偏鄉地區或非大型醫院服務範圍內的患者。謝易庭強調，這項AI解決方案並非取代醫師，而是提升患者照護標準的重要工具。

對於照護糖尿病患者和老年患者的醫師而言，該套解決方案也是實用的教學輔助工具。這些醫師通常是家庭醫學科醫師和內科醫師，而非眼科專科醫師。謝易庭表示，使用VeriSee DR和VeriSee AMD的好處在於，這套軟體能協助醫師輕鬆教導其他不熟悉眼部病變的醫師。透過病灶的自動標示，將節省醫師的時間，使其成為指導和培訓新進醫師如何進行診斷的實用工具。

這項解決方案由宏碁集團旗下子公司宏碁智醫在台灣推出，宏碁智醫將AI推論技術帶給最需要的第一線人員和地點，推動AI醫療影像進程，其中包括擁有7,500名醫療專家的國家級教學醫學中心臺灣大學醫學院附設醫院等醫療機構。