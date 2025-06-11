快訊

收編孤兒浪喵「沒人教就會用馬桶」她嗨喊撿到寶 乖到異常才發現竟不是貓

曹雅雯贏了！變態粉絲跟騷嗆被撞死 犯6罪遭驅逐出境

下半年最強運？四大生肖事業財運都旺！龍要加薪、猴有貴人

聽新聞
0:00 / 0:00

才申請保護令...吳婉君傳復合趙駿亞 專家揭施暴者常見模式

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
趙駿亞（右）過去教吳婉君衝浪模樣，兩人常戶外同遊。圖／截取自臉書
趙駿亞（右）過去教吳婉君衝浪模樣，兩人常戶外同遊。圖／截取自臉書

藝人吳婉君與趙駿亞交往，於今年傳出吳遭趙施暴，吳因此提告並申請保護令，並強調「不復合、不撤告」，近期傳出兩人再次復合。台安醫院精神科醫師許正典指出，遭暴力對待者不斷與施暴者復合，在臨床上非常常見，施暴者為維持關係常合理化自身的行為，受害者常因不忍心，又再次回到施暴者身旁。

許正典說，受到家暴者走到申請家暴令這一步時，往往都是身心已不堪暴力或精神折磨，希望不再繼續處在可能受暴的環境中，但是施暴者還是會希望要維持與受害者的關係，開始嘗試用一些說法「合理化」自己的作為來挽回伴侶。例如：「我平常不會這樣，是你『戳到我的點』，我才變得比較不理性，你不要這樣做就好」等。

許正典說，施暴者合理化自身行為的說法，會讓受害者產生「投射性認同」開始出現「他其實沒那麼差」、「是因為自己戳到對方」才讓施暴者出現暴力行為，當受害者出現這類想法時，就有可能重新與施暴者復合。

但依臨床經驗，許正典說，施暴者如果沒辦法將心比心，或是真正地長出同理心，或是面對自身的情緒問題，未來是很難合理對待伴侶。他也提醒，生活會遇到非常多的課題，兩人都需要具備能力處理，生活絕對不能只靠「相愛」，相處是充滿各種情境的。

桃園療養院兒童青少年精神科醫師陳質采說，伴侶之間若發生衝突，甚至出現暴力事件，再犯機率不小，施暴者如果沒有學習解決自身情緒的方式，只要被刺激，內心想透過暴力解決的意圖就會出現，而施暴者自知不能用暴力處理，但內心仍無法壓抑，此時就會變成不斷在「忍耐」，等到忍不住難保又是出拳動手。

陳質采說，每個人對關係的考量不一樣，有的人會想離開這段關係，有的人只是不喜歡這項行為，因此需要的支持不同，但可以考慮如伴侶治療、關係治療等專業管道協助。

關係 趙駿亞 受害者 伴侶

延伸閱讀

吳婉君爆「神復合」趙駿亞！　申請保護令又同遊驚人反轉

林萱瑜吳婉君爆閨蜜情變 陳志強擔心「公親變事主」

吳婉君遭趙駿亞毆打怨「驗傷單」遭公開　憂鬱恐慌持續發作

遭趙駿亞掐脖施暴後　吳婉君吐「睡一半無法呼吸」疑創傷後遺症

相關新聞

影／穆斯林婚宴驚見豬肉！再三交代…新竹國賓飯店卻出包犯禁忌

新竹一對新人上月在新竹國賓舉辦婚宴，新郎身為穆斯林，半年前和飯店訂約時特別告知「菜餚絕對不可含有任何豬肉」，未料婚宴當天...

蝴蝶颱風最新動向曝 氣象署：更要注意菲東低壓、明起變天

今年首颱蝴蝶今天上午8時生成，中央氣象署臉書粉專「報天氣-中央氣象署」表示，今年第一個颱風稍微晚了一些出現，但在今天終於...

影／周氏蝦捲驚傳員工將廚餘倒回滷鍋 業者立馬開除...今出面致歉

台南知名餐飲「周氏蝦捲」昨中午傳出有員工將客人吃剩的食物，直接倒回滷鍋，嚇壞在場的客人，事後該名客人也打電話向業者反映，...

這款飲品超威！助身體「重開機」還能變瘦 醫提醒：選對口味才有用

醫師張家銘今日在臉書透露，常向病患推薦飲用一飲品，因為該飲品除了能幫身體「重開機」，還能有效燃脂，日喝一杯能漸漸變瘦，但醫師也同時提醒，不是每一杯都能達到這樣的效果，必須這樣慎選，才能是「身體聽得懂」的選擇。

才申請保護令...吳婉君傳復合趙駿亞 專家揭施暴者常見模式

藝人吳婉君與趙駿亞交往，於今年傳出吳遭趙施暴，吳因此提告並申請保護令，並強調「不復合、不撤告」，近期傳出兩人再次復合。台...

沒喝完的湯倒水槽恐釀慘案！日廚師揭「泡麵3個NG行為」 保存錯誤會變難吃

泡麵是不少上班族和學生的好夥伴，不僅是宵夜好選擇也是月底救星。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。