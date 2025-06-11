蝴蝶颱風最新動向曝 氣象署：更要注意菲東低壓、明起變天

今年首颱蝴蝶今天上午8時生成，中央氣象署臉書粉專「報天氣-中央氣象署」表示，今年第一個颱風稍微晚了一些出現，但在今天終於生成了，名喚「蝴蝶」；它的前身就是位在南海的熱帶性低氣壓。蝴蝶颱風未來預計先往海南島附近移動，登陸後再轉東北通過中國華南地區，預計登陸後會逐漸減弱為熱帶性低氣壓，本身對台灣直接影響的程度小，只有海面要注意長浪，以及預計前往海南島、廣東港澳地區的民眾要注意交通行程是否受影響。

不過，氣象署說，我們更要注意的，反而是菲律賓東方海面的低壓。目前這裡水氣豐沛，但尚未發展成熱帶系統。未來幾天，隨著整個南海到菲東的大低壓區逐漸北移，這一帶的水氣就會北上來到台灣影響我們。目前的資料也不排除低壓區內有發展出熱帶性低氣壓的可能性，看這兩天對流與環境條件是否搭配得宜，氣象署會密切關注。

氣象署表示，無論如何，依據目前的預測，接下來幾天的天氣將會轉為較不穩定的型態。今天白天各地炎熱，今起大低壓環流的東南風，先逐漸把海上的對流往迎風面恆春半島、東南部、東部地區推進，帶來間歇降雨，這幾個地方愈晚雨勢愈增加，其它地方則是注意午後雷陣雨。

明天花東、恆春的降雨更增加、有明顯雨勢出現的機會，氣象署表示，南部、東北部也開始有些短暫雨，中北部則是以多雲午後雷陣雨的天氣為主。沒下雨時依然熱，午後山區活動要留意局部瞬間強降雨。

氣象署表示，周五、周六風向會逐漸由原本東南風，轉為偏南風到西南風，所以降雨的區域也跟著移動，花蓮、台東降雨漸漸減少，但是南部地區降雨增加、並延伸到中部部分地區，這段期間南部是主要迎風面，要留意局部大雨甚至豪雨出現。北台灣影響比較沒那麼大，主要留意午後雷陣雨。

氣象署說，建議花蓮、台東、南部的民眾，利用今天預先檢查排水設施是否疏通，減少雨勢可能帶來的影響，有備而無患。