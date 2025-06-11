具爆米花香氣 水稻新品種「台東36號」通過審查命名

農業部台東區農業改良場稻作研究團隊歷經7年努力，成功選育具爆米花香氣、米質優、抗稻熱病及抗倒伏特性的水稻新品系東稉育1102098號，昨天經水稻新品種命名審查會議，獲得審查委員一致通過命名為「台東36號」。

台東農改場表示，水稻新品種「台東36號」係於2018年第1期作以台東30號為母本、台東35號為父本的雜交後代進行選拔，由第5世代選出東稉育1102098號品系，歷經產量比較試驗、區域試驗及各項檢定，表現優異。

審查委員首先至田間實地了解植株生育情形，並聽取新品種選育過程與品種特性簡報及檢視新品種稻穀、糙米、白米性狀與白米飯的口感，並品嘗新品種製成的米餅與玄米茶。依據田間生育狀況與農藝性狀的表現，一致肯定新品種具有良好株型、抗稻熱病、抗倒伏性、產量穩定及食味佳等優良特性。

「台東36號」屬中晚熟品種，於全國區域試驗第1期作、第2期作均具有穩定的產量表現，稻穀每公頃平均產量分別為5256公斤與3686公斤，與對照品種台稉9號產量接近，秧苗期耐寒性佳，並對稻熱病及褐飛蝨具有抗性；穀粒飽滿，米粒外觀品質良好，食用品質為A-B級，優於或等同於良質米推薦品種台稉9號。

近年來稻米市場消費趨勢以米質為導向，台灣香米品種目前的栽培面積約11000頃，占全年水稻種植面積5.5%，顯示香米品種深受消費市場喜愛。而在氣候變遷下，水稻病蟲害發生及植株倒伏風險也較以往增加，新品種「台東36號」兼具優良品質與良好栽培特性，預期推廣後可獲得消費者及稻米產銷契作集團產區歡迎，冀能為稻米產業發展有所貢獻。