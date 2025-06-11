雖非農業害蟲「蟻害」通報逐年增 陳駿季允跨部會防治

隨著氣溫轉趨炎熱，疣胸琉璃蟻在西半部淺山地區開始出現，族群甚至有擴張的情況，也不時有農民因整地而被咬傷，造成田間工作的困擾，蟻害通報件數也逐年增加。農業部長陳駿季今天說，雖然琉璃蟻並非農業害蟲，但承諾願意主動成立跨部會平台，與環境部等來共同討論如何防治。

人造環境為疣胸琉璃蟻提供了良好的棲息環境，例如棲息於住家陰涼乾爽的區域，但其龐大的蟻群也因為和人類居種環境高度重疊，對居民造成不小的騷擾外，甚至會攻擊居民及干擾採果期農地作業等，嚴重影響居民的生活品質。此外，疣胸琉璃蟻也會與蚜蟲、介殼蟲農業害蟲產生共生關係，對農地產生全年性的危害。

立委鄭正鈐今天在立法院質詢時指出，去年紅火蟻防治預算約3200萬，今年則約3000萬，但為何造成蟻害的琉璃蟻卻沒有防治預算？2019年起已有9個縣市有琉璃蟻的危害，環境部認為屬農業物業務因此不管，琉璃蟻變成大家都不管，農業部應該接起這個工作，目前的防治方式是給低毒性誘劑，但這對蜂農也會產生影響，如果農業部若不將之視為農業害蟲是無解的。

陳駿季說，琉璃蟻本身不直接危害農作物，也並非認定的農業害蟲，因此沒辦法編列相關的防治預算，但琉璃蟻確實在田裡造成一定的困擾，很願意主動啟動跨部會協調，承諾會成立平台來和環境部等跨部會討論，看如何來進行區域防治。

立委張嘉郡說，雲林的琉璃蟻通報件數，在2019年為50件，但到了2024年已經攀升到700多件，尤其林內鄉、古坑鄉的蟻害最為嚴重，也對農試人員高度危害，建議比照紅火蟻成立常設的害蟲防治中心，針對不同物種、病蟲害等來討論。

陳駿季重申，琉璃蟻因為不被認為是農業害蟲，但不會因為不屬於農業害蟲就不處理，會盡速安排與環境部啟動工作平台來共同防治，也會以更積極的態度來即時處理，否則受害的還是民眾和農民。

農業部建議，於農業耕作環境的疣胸琉璃蟻蟻群數量增高時，須加強清園以防治蚜蟲或介殼蟲，並於採收前2周，使用低毒性餌劑誘殺方式，誘引工蟻將餌劑帶回巢內毒殺蟻后，且可在採收前噴灑皂素加強防治，採用餌劑及皂素等友善資材搭配2階段防治，減少該蟻田間族群數量，降低農民進行收成作業時受該蟻害的干擾。