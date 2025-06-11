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台灣文學金典獎改編媒合會 百位業者參與

中央社／ 台北11日電

台灣文學影視共創「台流」不是夢，國立台灣文學館與文化部昨天舉行「金典文學改編媒合會」，吸引上百位影視、表演藝術及創投業者參加，盼開啟文學改編新契機。

根據文化部發布新聞稿，「金典文學改編媒合會」昨天在台北市三創育成基金會舉行，現場聚焦2024年金典獎得獎及入圍共16部作品，並呈現「夢魂之地」、「山鏡」、「魚眼」、「噤聲之界」、「變成的人」等作品提案，展現豐富想像力及改編潛力。

台文館館長陳瑩芳致詞表示，授權逾13種語言、已改編為舞台劇的「鬼地方」，獲第59屆金鐘獎的「八尺門的辯護人」，以及獲得美國國家圖書獎翻譯獎的「台灣漫遊錄」，都曾是金典獎得獎或入圍作品。

陳瑩芳表示，「文學作品的完成，不是句點，出版也不是唯一的形式，改編媒合會就是要協助找出更多的可能性」。

文化內容策進院董事長王時思致詞表示，出版轉影視的媒合或文學跨域改編，都是文策院持續進行中的業務，與台文館合作金典獎作品的改編媒合，是首次嘗試的啟動。期待透過媒合會，促進產業間更多開發、製作、銷售、輸出的機會，讓更多台灣豐富、多元的文化內容被看見。

金典獎 影視 台灣文學

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