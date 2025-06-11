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蘇丹紅事件爆查驗人力吃緊 行政院9月將補食藥署33人

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
每趟查驗需有1位司機搭配2名查驗人員出動，針對經系統判定需抽驗的產品，至貨櫃場查驗，過程中要求業者開箱，並全程錄影；圖為查驗情況。圖／食藥署提供
每趟查驗需有1位司機搭配2名查驗人員出動，針對經系統判定需抽驗的產品，至貨櫃場查驗，過程中要求業者開箱，並全程錄影；圖為查驗情況。圖／食藥署提供

去年國內爆發含蘇丹紅色素辣椒粉重大食安事件，蘇丹紅是第3級致癌物，且有腎毒性，依法不得添加於食品中，卻在國內知名連鎖餐飲業者等使用的辣椒粉中被發現，當時有專家批評，衛福部食藥署邊境攔截失敗。食藥署今天指出，國內報驗食品件數近5年呈現逐年上升，查驗人力卻連續5年，109年至113年未增加。行政院雖宣布讓食藥署增聘33位查驗人員，但今年9月才會到職。

食藥署邊境查驗人員編制，目前僅71人。食藥署副署長林金富說，每一趟查驗需有1位司機搭配2名查驗人員出動，針對經系統判定需抽驗的產品，至貨櫃場查驗，過程中要求業者開箱，並全程錄影，由檢驗人員隨機指定抽驗位置，若抽驗位置在同一貨櫃場，一組人每天可驗2件，若要跑不同貨櫃場，每天至多只能抽驗3件，「要驗到4批會很趕。」

林金富表示，依現行人力，查驗情況吃緊，食藥署要求每組查驗人員，每天至少要驗3件，行政院已決定讓食藥署加聘33位查驗人員，但因預算及員額編列及聘用等，都需要時間，預計9月才會人力才會到位；查驗人員資格以食品科學專業為優先，也有人是化工、化學、水產、植物等專業，不過，只要透過食藥署專業訓練，「有學習的熱情，加上訓練時間，就會變成專家。」

食藥署北區管理中心主任鄭維智表示，食藥署對蘇丹紅邊境查驗管制祭出「3大法寶」，近期陸續攔截含蘇丹紅產品，在邊境銷毀，3法寶第一是源頭管理，要求國外製造廠檢附辣椒粉不含蘇丹色素報告，否則停止輸入查驗；第二為阻絕境外，精準抽驗高風險產品，檢出蘇丹紅就在邊境銷毀，出口國監視查驗一年；第三是一網打盡，蓄意違規進口商及關係企業，產品不分國別監視查驗6個月。

食藥署 蘇丹紅 抽驗

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