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高齡罹肝癌難開刀 射頻燒灼術助長者安全除瘤

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
腹部超音波及電腦斷層檢查發現肝臟有約3公分大腫瘤，確診為肝癌。圖／台北慈濟醫院提供
腹部超音波及電腦斷層檢查發現肝臟有約3公分大腫瘤，確診為肝癌。圖／台北慈濟醫院提供

肝癌居台灣癌症死亡率第二位，許多長者合併多種慢性疾病，手術風險高，可以射頻燒灼術為高齡病患提供替代方案。醫師提醒，肝癌初期無明顯症狀，民眾應定期檢查肝功能與影像，早期發現存活率可大幅提升，肝炎與肝硬化患者更應密集追蹤。

年近八旬的許姓婦人，長期患有慢性肺病、心臟衰竭、糖尿病與高血壓，在台北慈濟醫院胸腔內科與感染科定期追蹤。半年前回診時肝指數異常，超音波檢查發現脂肪肝與一顆三公分肝臟腫瘤，轉診至胃腸肝膽科後確診肝癌。因其高齡且合併多重慢性病，醫療團隊決定以「腫瘤射頻燒灼術」處理病灶。術後三天許奶奶順利出院，恢復良好。

肝臟是人體代謝、儲存營養與解毒的重要器官，國健署統計每年約有1萬人罹患肝癌、7700人死亡，發生率與死亡率分居全台癌症第三與第二，男性比女性多1.5倍。台北慈濟醫院胃腸肝膽科醫師陳泓達表示，B型肝炎、C型肝炎、肝硬化、脂肪肝及家族史為高風險群，年齡增長也會提高癌變機率。肝癌早期症狀不明顯，常至腫瘤擴大或破裂才被察覺，若未即時治療，恐引發轉移、血管侵犯與腫瘤破裂出血等嚴重病變。

診斷方面，陳泓達表示，需結合抽血、肝功能檢查及超音波、電腦斷層與磁振造影，以確認腫瘤大小與轉移狀況。治療選項除開腹手術、微創腹腔鏡與達文西手術外，對於無法承受麻醉或手術風險的病患，射頻燒灼術是低侵入性替代方案，適用於2至3公分以下腫瘤，或由醫師視病況評估後決定。

射頻燒灼術為先以影像導引電燒針刺入腫瘤中心，加熱至癌細胞壞死，手術時間約數十分鐘，術後恢復期短。陳泓達強調，像許姓婦人這類多重慢性病患者，經醫療團隊審慎評估後，採取此治療方式可望達到良好療效。

他也呼籲，40歲以上民眾應每年檢查肝功能，B、C型肝炎患者每半年一次，肝硬化者則應每三個月密集追蹤，及早發現肝癌，可大幅提升五年存活率與生活品質。

腹部超音波及電腦斷層檢查發現肝臟有約3公分大腫瘤，確診為肝癌。圖／台北慈濟醫院提供
腹部超音波及電腦斷層檢查發現肝臟有約3公分大腫瘤，確診為肝癌。圖／台北慈濟醫院提供
台北慈濟醫院胃腸肝膽科醫師陳泓達呼籲，40歲以上民眾應每年檢查肝功能，B、C型肝炎患者每半年一次，肝硬化者則應每三個月密集追蹤。圖／台北慈濟醫院提供
台北慈濟醫院胃腸肝膽科醫師陳泓達呼籲，40歲以上民眾應每年檢查肝功能，B、C型肝炎患者每半年一次，肝硬化者則應每三個月密集追蹤。圖／台北慈濟醫院提供

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