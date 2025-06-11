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消保處公布消費申訴 「房屋」取代「補習班」擠進5大

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
行政院消保處今天公布113年度全國受理消費申訴及調解案。圖／消保處提供
行政院消保處今天公布113年度全國受理消費申訴及調解案。圖／消保處提供

行政院消保處今天公布113年度全國受理消費申訴及調解案。排名前5名的申訴類型分別為「線上遊戲」、「運輸」、「食品」、「服飾、皮件及鞋類」及「房屋」，前4名均與上一年度（112年）排序相同。去年第5名是「補習班」，今年則由「房屋」取代。

消保處表示，113年度全國受理消費申訴及調解案件計77293件，較上一年度（112年）78682件，減少1389件。113年度第1次申訴案件共計6萬1291件，占全國申訴及調解案件近8成。排名前5名的申訴類型分別為「線上遊戲」、「運輸」、「食品」、「服飾、皮件及鞋類」及「房屋」，共計1萬7485件，約占第1次申訴案件29％。

前4名之中，除「運輸」類案件數量較上一年度增加9.36％之外，其餘3類件數均減少。減幅最顯著為「線上遊戲」類，鑑於該類型於112年度之申訴案件高達7,051件，行政院消保處於113年度與數位發展部共同協商因應措施，並加強宣導，113年度申訴案件下降為4463件，下降率36.7％。第5名「房屋」類之申訴案件與上一年度大致相當，微幅上升0.3％。

為預防消費爭議，消保處請業者確實遵守「網路連線遊戲服務定型化契約應記載及不得記載事項」，並充分揭露中獎機率及遊戲管理規則等契約重要資訊；優化伺服器連線品質，避免遊戲間中斷服務。請消費者避免違規使用外掛程式進行遊戲，致衍生遊戲權利遭限制之爭議，並優先選擇國內之公司發行或代理之線上遊戲，於發生消費爭議時較能獲得妥善之協處。

有關房屋之交易，行政院已核定「預售屋買賣」、「成屋買賣」及「住宅租賃」等定型化契約應記載及不得記載事項，對於房屋買賣之驗收、建物現況確認、瑕疵擔保責任、房屋租賃之押金上限、電費上限及修繕等事項，均有相關規範，業者應予遵循，消費者如遇有爭議可依上開規範主張權利。

為方便消費者就個案爭議提起申訴，行政院消保處建置線上申訴系統；首頁點選「我要申訴」，消費者若遇消費問題，也可撥打「1950」全國消費者服務專線進行諮詢。

行政院 消費者 房屋

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