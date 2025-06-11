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沒喝完的湯倒水槽恐釀慘案！日廚師揭「泡麵3個NG行為」 保存錯誤會變難吃

聯合新聞網／ 綜合報導
廚師提醒「泡麵的3個NG行為」，若保存或食用方式不當，可能會影響泡麵的品質與安全。示意圖／ingimage
廚師提醒「泡麵的3個NG行為」，若保存或食用方式不當，可能會影響泡麵的品質與安全。示意圖／ingimage

泡麵是不少上班族和學生的好夥伴，不僅是宵夜好選擇也是月底救星。一名廚師提醒「泡麵的3個NG行為」，若保存或食用方式不當，可能會影響泡麵的品質與安全，一起來檢查看看自己是否也有這些習慣。

根據「YAHOO！JAPAN」報導，日本廚師ぱぷちゃん提醒「泡麵3NG行為」：

1. 在陽光直射的地方保存：風味容易下降

雖然泡麵具有一定的保存期限，但如果長時間暴露在高溫或陽光直射下，麵條和湯料的品質可能會下降。

尤其是湯料中的粉末通常含有油分，陽光和熱量會加速其氧化，導致風味變差或油脂變質。因此，泡麵應該保存在陰涼、通風良好的地方，避免陽光直射！

2. 放在有強烈氣味的物品旁邊保存：可能會吸附異味

除了避免陽光直射，還應避免將泡麵與有強烈氣味的物品一起保存！

具有強烈氣味的物品，例如：

* 除臭劑

* 防蟲劑

* 洗潔劑

* 化妝品

* 芳香劑

* 香菸

如果將泡麵與這些有強烈氣味的物品放在一起，泡麵的容器可能會吸附這些氣味，從而影響原本的香氣和味道。

3. 把剩餘的湯倒進水槽：可能導致排水管堵塞和異味

吃完泡麵後，如果不打算喝湯，是否該直接把湯倒進水槽？其實，這樣做可能會導致排水管堵塞或產生異味。

泡麵的湯含有大量的油分和鹽分，直接倒入水槽可能會在排水管內壁附著，甚至與水混合形成泥狀物。剩餘的湯可以用廚房紙巾或報紙吸收，再作為可燃垃圾處理。

這雖然需要一點小心思，但能防止排水口堵塞和異味，對環境也更友好，建議大家實踐看看。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

泡麵 日本

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