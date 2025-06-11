沒喝完的湯倒水槽恐釀慘案！日廚師揭「泡麵3個NG行為」 保存錯誤會變難吃
泡麵是不少上班族和學生的好夥伴，不僅是宵夜好選擇也是月底救星。一名廚師提醒「泡麵的3個NG行為」，若保存或食用方式不當，可能會影響泡麵的品質與安全，一起來檢查看看自己是否也有這些習慣。
根據「YAHOO！JAPAN」報導，日本廚師ぱぷちゃん提醒「泡麵3NG行為」：
1. 在陽光直射的地方保存：風味容易下降
雖然泡麵具有一定的保存期限，但如果長時間暴露在高溫或陽光直射下，麵條和湯料的品質可能會下降。
尤其是湯料中的粉末通常含有油分，陽光和熱量會加速其氧化，導致風味變差或油脂變質。因此，泡麵應該保存在陰涼、通風良好的地方，避免陽光直射！
2. 放在有強烈氣味的物品旁邊保存：可能會吸附異味
除了避免陽光直射，還應避免將泡麵與有強烈氣味的物品一起保存！
具有強烈氣味的物品，例如：
* 除臭劑
* 防蟲劑
* 洗潔劑
* 化妝品
* 芳香劑
* 香菸
如果將泡麵與這些有強烈氣味的物品放在一起，泡麵的容器可能會吸附這些氣味，從而影響原本的香氣和味道。
3. 把剩餘的湯倒進水槽：可能導致排水管堵塞和異味
吃完泡麵後，如果不打算喝湯，是否該直接把湯倒進水槽？其實，這樣做可能會導致排水管堵塞或產生異味。
泡麵的湯含有大量的油分和鹽分，直接倒入水槽可能會在排水管內壁附著，甚至與水混合形成泥狀物。剩餘的湯可以用廚房紙巾或報紙吸收，再作為可燃垃圾處理。
這雖然需要一點小心思，但能防止排水口堵塞和異味，對環境也更友好，建議大家實踐看看。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
【2025報稅季來了】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言